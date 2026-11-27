27 nov. 2026 - 18:12 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, fue internada durante la tarde de este viernes 27 de noviembre en la Clínica Santa María. Esto suma un nuevo capítulo a la polémica por el reposo médico que presentó en el Congreso, justo en la antesala de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Desde el centro asistencial confirmaron su permanencia bajo observación médica mediante un comunicado: "Clínica Santa María informa que la diputada, Sra. Zandra Parisi, se encuentra hospitalizada en la institución, donde permanece en estudio y observación por parte del equipo médico".

Diligencias de la Fiscalía y debate en la Cámara

La hospitalización coincidió con la apertura de una investigación de oficio por parte de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente ante un eventual uso o falsificación de licencia médica, tras el desconocimiento público de la firma de un certificado por 14 días de reposo por parte del implantólogo Francisco Valdés.

En paralelo, el caso abrió discusiones en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el alcance del documento y la asistencia a sesiones, donde su presidente, Jorge Alessandri, señaló no tener antecedentes para dudar de la versión de la parlamentaria y apuntó que una recomendación de reposo no impide necesariamente acudir a votar.

La legisladora ya había dado su versión sobre el origen del problema odontológico: afirmó que el 30 de octubre se sometió a la instalación de un implante, que el martes 24 de noviembre debió acudir nuevamente para retirarlo por fuertes dolores y que el certificado cuestionado involucraba una firma digitalizada en el sistema de la clínica donde fue atendida por otros especialistas.