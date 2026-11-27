27 nov. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, anunció posibles precipitaciones para la próxima semana en algunos sectores de la Región Metropolitana.

¿Qué día podría llover en Santiago?

De acuerdo al experto, este fin de semana continuará el calor en Santiago. El sábado, el domingo e incluso el lunes se registrarán temperaturas veraniegas iguales o superiores a 30°C.

Sin embargo, el mismo lunes se comenzará a apreciar en la capital una "abundante nubosidad en la tarde", dando paso a la "inestabilidad" del martes 1 de diciembre.

Para la tarde de dicha jornada, "está la probabilidad de chubascos en la cordillera y no descartables en la precordillera", señaló Sepúlveda, con extremas de 28°C y 24°C.

¿En qué comunas llovería?

"Cuando hablo de precordillera, hablo de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo", detalló el periodista.

Al ser consultado si existe la posibilidad de tormentas, indicó que eso se tendrá que ir monitoreando a medida que nos acerquemos a ese día.

Sin embargo, explicó que las lluvias "siempre vienen al menos en cordillera con esa probabilidad", al igual que posibles granizos.

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