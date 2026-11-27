27 nov. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Dos perros fueron rescatados por Carabineros tras ser encontrados amarrados al interior de una camioneta en la comuna de La Reina, pese a las altas temperaturas que ese día llegaron a los 34°C.

El procedimiento ocurrió la tarde del miércoles en avenida Fernando Castillo Velasco. Allí, transeúntes notaron que los animales estaban dentro del vehículo estacionado, expuestos al calor.

Tras recibir la denuncia, funcionarios policiales llegaron al lugar en compañía de personal municipal y comprobaron la situación.

"Los perritos estaban en riesgo de sufrir un shock térmico, por lo que se les sacó de la camioneta y se les entregó agua para resguardarlos", señaló la mayor Carolina Constanzo.

Dueña tenía vencidos los documentos de su vehículo

Posteriormente, llegó la dueña de los animales, una mujer de 70 años, quien explicó a Carabineros que se encontraba realizando exámenes médicos.

Personal policial también revisó los documentos del vehículo y constató que estaban vencidos, por lo que procedió a su retiro.

Los antecedentes fueron informados al Ministerio Público y, una vez finalizado el procedimiento, los perros fueron devueltos a su propietaria.

"Por ningún motivo debemos dejar a un animal dentro de un vehículo"

"Por ningún motivo debemos dejar a un animal dentro de un vehículo, porque las temperaturas aumentan rápidamente", señaló Nicolás Escobar, director de Medicina Veterinaria de la Universidad de Las Américas, sede Viña del Mar.

"El mecanismo que tiene nuestro animal para poder compensar esa respiración es el jadeo; de esa manera regula la temperatura. Sin embargo, al estar encerrado, la temperatura sube sin tener la necesidad de poder generar este cambio dentro del animal", agregó.

En esa línea, el profesional recomendó a quienes deban hacer un trámite o actividad, "ve con tu mascota o déjala en la casa".