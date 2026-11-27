27 nov. 2026 - 07:54 hrs.

La influencer colombiana Sonia Isaza, pareja de Arturo Vidal, compartió en sus historias de Instagram uno de los mensajes ofensivos que ha recibido de manera reiterada en redes sociales. Según contó, los ataques no solo están dirigidos hacia ella, sino que también han involucrado a integrantes de su familia.

"Yo no sé quién le habrá hecho tanto daño a esta señora para que tenga tanto odio en su corazón. Les juro que no hay un solo día en el que no esté pendiente de mis publicaciones, insultándome y metiéndose hasta con mi familia. ¿Todo bien en casa, señora?", escribió.

En el mensaje que decidió mostrar, la usuaria la atacaba principalmente por su aspecto físico, sus tatuajes y su relación con el volante de Colo Colo. "Claramente demuestras en este video que lo único que sabes hacer es mostrar el cu...", decía parte del comentario.

Frente a esta situación, Isaza cuestionó la normalización de los ataques en plataformas digitales y calificó directamente estos episodios como acoso.

"Una cosa es que no les agrade una persona y otra muy diferente es acosarla diariamente. Normalizamos tanto el odio en redes sociales que estas personas creen que tienen derecho a maltratar a los demás sin ninguna consecuencia. Detrás de una pantalla también debería existir el respeto. Y sí, esto también es acoso", manifestó.

Posteriormente, publicó un segundo mensaje dirigido a quienes acostumbran atacar a otras personas a través de redes sociales. "De verdad, busquen de Dios, mediten, tráguense un cuarzo, hagan terapia, ¡pero hagan algo! No puede ser que una persona que no les está haciendo absolutamente nada les genere tanta rabia y les robe tanta tranquilidad", señaló.

@niaisazaoficial

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