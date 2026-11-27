27 nov. 2026 - 00:40 hrs.

Una emotiva despedida compartió el actor Fernando Godoy a través de sus redes sociales, donde recordó a una querida amiga y compañera de formación actoral, Carolina Highet García, que falleció a los 45 años.

Junto a una fotografía de ella, el intérprete publicó un mensaje en el que evocó los años que compartieron durante su etapa como estudiantes de teatro y destacó tanto su talento profesional como su calidad humana.

“¡Buen viaje, amiga querida! Tu sonrisa será recordada por siempre. Y tu talento y éxito están comprobados y homenajeados como mereces, porque lo hiciste solita y te ganaste todo el respeto del país”, escribió.

El mensaje de Fernando Godoy a su amiga

En su publicación, el actor también recordó los momentos que vivieron durante su formación profesional y las experiencias que compartieron junto a sus compañeros.

“Tantos momentos y buenos recuerdos de nuestra formación como actores… Surfeamos juntos con nuestros compañeros esa etapa importante”, expresó.

Godoy también destacó la fortaleza que su amiga demostró durante su enfermedad y la generosidad que, según señaló, siempre la caracterizó.

“Luchaste todo lo que pudiste y ahora seguirás cuidando de tu familia y de nosotros, porque eres así: un alma generosa, alegre y comprometida”, manifestó.

Finalmente, el intérprete aseguró que sus compañeros de escuela de teatro mantendrán vivo su recuerdo y su trayectoria.

“¡Te amamos eternamente, Caro! Tus compañeros de escuela de teatro no dejaremos jamás morir tu legado y trayectoria. ¡Buen viaje, Caro! Te abrazo a la distancia, esperando verte de nuevo y volver a las mismas travesuras y carcajadas”, cerró.