26 nov. 2026 - 17:51 hrs.

Hasta hace pocas semanas, su nombre era conocido sobre todo entre los fanáticos que analizaban cada tráiler de Grand Theft Auto VI. Hoy, Manni L. Perez es una de las actrices más buscadas del momento: es quien da vida a Lucía Caminos, la protagonista del videojuego más esperado de la década.

La confirmación llegó el 17 de noviembre de 2026, cuando los Game Awards la nominaron a Mejor Interpretación por su trabajo en el juego de Rockstar. Desde entonces, su vida en redes sociales cambió por completo.

Y con esa popularidad surgió una pregunta inevitable: cuánto dinero podría generar. Un experto en marketing de influencers hizo los cálculos.

Una explosión de seguidores en pocos días

Según el recuento del sitio británico LADbible, la actriz tenía cerca de 10.000 seguidores en Instagram antes de que comenzaran los rumores sobre su participación en el juego. Cuando las especulaciones tomaron fuerza, superó los 200.000.

La nominación terminó de disparar el fenómeno: en apenas 24 horas sumó casi 100.000 seguidores más y llegó a unos 331.000 al momento de esa publicación, un día antes del lanzamiento del juego, el 19 de noviembre.

Cuánto podría ganar, según un experto

Las cifras sobre sus posibles ingresos no corresponden a contratos conocidos ni a declaraciones de la actriz, sino a una estimación. Las hizo Ben Metcalfe, fundador de la agencia Blackfire Marketing, en conversación con LADbible.

De acuerdo con su análisis, con esa cantidad de seguidores Perez ya se ubica en un rango de influencer de nivel medio. Si publica con constancia durante el lanzamiento, podría alcanzar un millón de seguidores en poco tiempo y cobrar entre 10.000 y 20.000 libras esterlinas por cada publicación patrocinada.

Con ese escenario, Metcalfe estima que podría generar entre 250.000 y 500.000 libras durante su primer año solo por colaboraciones en redes sociales, sin contar lo que reciba por su trabajo como actriz. Se trata, en todo caso, de una proyección: los ingresos reales dependerán de los acuerdos que firme y de cómo evolucione su popularidad.

Lo que se sabe (y lo que no) de su pago por GTA 6

Lo que Rockstar Games paga a los actores de sus juegos no es público. Los contratos de este tipo suelen estar protegidos por acuerdos de confidencialidad, y la actriz no ha revelado cifras.

Lo que sí está claro es que el papel cambió su perfil profesional. Lucía es la primera gran protagonista femenina con voz propia y la primera protagonista latina en la historia de la saga Grand Theft Auto, que comparte con Jason Duval, el otro personaje jugable.

Quién es Manni L. Perez

Perez es una actriz neoyorquina de origen latino con una larga carrera en papeles secundarios. Antes de actuar se dedicó a la danza: trabajó como bailarina profesional de danza del vientre mientras estudiaba en la Universidad Estatal de Nueva York en Orange (SUNY Orange), y luego se formó en actuación en la Escuela Tisch de Artes de la Universidad de Nueva York (NYU).

En televisión, su papel más conocido es el de Esperanza Morales en La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales. También ha aparecido en series como Blindspot, The Blacklist y Chicago P.D., de acuerdo con Latin Times.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dylan Rourke (@dylan_rourke)

No era su primera vez en GTA

El papel de Lucía es, en realidad, un regreso. En 2019, Perez prestó su voz a una de las crupieres de blackjack en la actualización del casino de GTA Online, la versión multijugador de GTA V.

Además de la voz, la actriz realizó la captura de movimiento del personaje, una técnica en la que los movimientos y gestos del intérprete se registran para animar al personaje digital. Durante años, los fanáticos especularon con que era ella por su parecido físico y su voz, pero Rockstar nunca lo confirmó hasta que su nombre apareció entre los nominados.

Lo que viene: los Game Awards del 10 de diciembre

El próximo gran momento para la actriz será la ceremonia de los Game Awards 2026, que se realizará el jueves 10 de diciembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. GTA VI llega como el juego más nominado de la edición, con ocho candidaturas, entre ellas Juego del Año.

En la categoría de Mejor Interpretación, Perez competirá con figuras como Patrick Gibson, por su papel de James Bond en 007 First Light, y Angela Sant'Albano, por Resident Evil Requiem. Gane o no, la actriz que hace unas semanas era casi una desconocida ya tiene asegurado algo que no se puede calcular: un lugar en la historia de una de las sagas más populares del mundo.