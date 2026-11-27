27 nov. 2026 - 03:00 hrs.

Lisandra Silva decidió responder a los comentarios que ha recibido en redes sociales por su apariencia física y, especialmente, por quienes han notado que luce más delgada en sus últimas publicaciones.

En los últimos días, la modelo cubana ha llamado la atención por su cambio de figura, luego de compartir distintos registros en los que se muestra con una contextura más menuda.

Uno de los videos que generó numerosas reacciones fue una publicación promocional de una marca, donde varios usuarios repararon en su aspecto físico, pese a que ese no era el objetivo del registro.

Entre los comentarios que recibió se encontraban mensajes como “Estás muy delgada, pero estás bella”, mientras que otros fueron más críticos: “Era tan linda”, “Ozempic face” y “No la reconocí al comienzo”.

Lisandra Silva aclara por qué luce más delgada

Las reacciones aumentaron después de que la exchica reality compartiera otro video en traje de baño. Ante esto, decidió dirigirse directamente a quienes han manifestado preocupación por su estado físico y aclaró que no está enferma.

“Hola, gente, bueno, he visto muchos comentarios de que me veo muy flaca. Acá estoy, sigo siendo talla S, la misma talla de siempre”, explicó.

En esa línea, aseguró que su cambio físico responde principalmente a una pérdida de grasa y no a una disminución de su masa muscular.

“Lo que he bajado es pura grasa, sigo teniendo mi masa muscular, estoy en muy buen peso. Sí, estructuralmente me veo más delgada, pero todo lo que ven que he bajado es grasa”, sostuvo.

Luego, insistió en que se encuentra bien y descartó que su contextura actual esté relacionada con una desnutrición.

“Estoy bien, sí me veo más delgada, pero sigo siendo talla S. No soy talla XS ni estoy desnutrida. Como bien, tengo mi masa muscular; he perdido pura grasa, grasita de la cara, del cuerpo”, agregó.

“Estoy en mi mejor momento”

Finalmente, Lisandra Silva defendió su apariencia actual y aseguró que se siente conforme con su figura, respondiendo también a quienes han cuestionado su aspecto físico.

“Yo me siento fabulosa. Estoy en mi mejor momento, no sean envidiosos”, expresó.