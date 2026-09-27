Lisandra Silva sorprende al mostrar los efectos de su exigente entrenamiento en China

27 sept. 2026 - 04:45 hrs.

Grandes moretones en distintas partes de su cuerpo fueron los que llamaron la atención de los seguidores de Lisandra Silva, luego de que la influencer compartiera parte de la exigente rutina que está realizando durante su estadía en China.

A través de sus historias de Instagram, Silva mostró las marcas que le quedaron tras una de las jornadas de entrenamiento y explicó el motivo detrás de los golpes que ha recibido durante este proceso.

“Acá les muestro los moraditos de hoy. Hoy fui muy fuerte, hice 10 de este lado y 10 de este lado. Mucha gente me pregunta para qué son los golpes. Bueno, para fortalecer el cuerpo, el espíritu. Y si tú puedes manejar esto, lo puedes manejar todo”, sentenció.

La influencer se encuentra hace algunas semanas en el país asiático, donde está realizando una serie de pruebas físicas y mentales que describió como una experiencia estricta, dura y también dolorosa.

La exigente rutina que realiza en China

Silva también contó cómo son sus jornadas durante esta experiencia, que comienza temprano cada mañana y contempla distintas disciplinas.

“Todos los días nos despertamos a las 5 de la mañana, hacemos taichi, en la tarde nos vamos al templo y trabajamos otras artes marciales”, detalló.

La rutina incluye ejercicios de taichi durante la mañana y posteriormente prácticas de otras artes marciales en un templo.

Sin embargo, son los golpes y las marcas que estos dejan en su cuerpo los que más han impactado a sus seguidores, quienes han podido conocer parte de la experiencia a través de las publicaciones de la influencer.