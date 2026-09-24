Lisandra Silva responde a crítica por su maternidad: "Nadie habla de la gran hazaña de una madre"

24 sept. 2026 - 10:37 hrs.

¿Qué pasó?

Lisandra Silva respondió a una seguidora que cuestionó su rol como madre luego de que la modelo compartiera una videollamada con su hijo mayor, Noah. La usuaria criticó que la influencer estuviera en China mientras sus hijos permanecían en Chile.

"No te conformaste con dejar solos a tus hijos por el reality. Ahora andas en China", escribió la seguidora. Luego, agregó: "Yo no puedo ir ni a la esquina sin mi hijo porque me hace falta, y él me extrañaría mucho. Eres una mamá muy penca".

La bailarina se encuentra en Asia, hasta donde viajó para participar de un entrenamiento en el templo Shaolin. A través de sus redes sociales, ha compartido distintos registros de esta experiencia.

La respuesta de Lisandra Silva

Frente al comentario, Silva explicó que actualmente mantiene una tuición compartida de sus hijos con su expareja, el bailarín Raúl Peralta: "No sé si sabe, señora Paty, que es tuición compartida", señaló.

En esa misma línea, agregó: "Desde que me separé, he salido adelante sola y, cuando mis hijos están con su padre, también tengo derecho a disfrutar de mi tiempo y vivir mi vida". Además, sostuvo que "la crianza compartida implica responsabilidad de ambos".

Silva criticó la forma en que se ha interpretado que sus hijos pasen tiempo junto a su padre: "Es la primera vez en seis años que su papá se los lleva solo de vacaciones a la playa y ya insinúan que los abandoné. Qué curioso que cuando yo me los llevo sola, nadie habla de la gran hazaña de una madre, pero, si él ejerce su rol de padre, hay que celebrarlo como si fuera un héroe", cuestionó.

Finalmente, adelantó que próximamente compartirá unas vacaciones junto a Peralta y sus hijos: "Seguramente dirán que volvimos, porque parece que una relación de padres civilizada todavía les resulta incomprensible", cerró.

Lisandra Silva mantuvo una relación con Raúl Peralta, integrante de los hermanos Power Peralta, con quien tiene dos hijos, Noah y Leiah.