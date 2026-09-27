Pilar Cox se lanza con nuevo proyecto y muestra parte de su trabajo en redes sociales

27 sept. 2026 - 01:50 hrs.

Pilar Cox sorprendió a sus seguidores al presentar oficialmente el nuevo proyecto que comenzó junto a su amiga Cecilia Sepúlveda, una iniciativa que ambas decidieron transformar en una pyme.

La exanimadora contó los detalles a través de sus redes sociales, donde además mostró parte del trabajo que realizan y reveló el nombre de la empresa: “SyS Lava tu Auto”.

El emprendimiento ofrece lavado de vehículos a domicilio. Si bien Cox ya había comentado anteriormente que se dedicaba a este rubro, esta vez presentó públicamente la asociación que formó con Sepúlveda.

“Ayer les prometí que les iba a mostrar mi pyme… y yo cumplo. Acá estamos, dejando los autitos impecables. Sigan a nuestra pyme para más contenido e información”, escribió junto a un video.

Así nació el nuevo proyecto de Pilar Cox

En el registro audiovisual, la exanimadora explicó cómo surgió la iniciativa y contó que el proyecto tiene sus raíces en el trabajo que Cecilia Sepúlveda realizaba desde hace años.

“Les voy a contar cómo hacemos nuestra actividad diaria. Somos una pequeña pyme, una creación que tuvo Cecilia Sepúlveda hace muchos años. En la vida nos encontramos y comenzamos a trabajar juntas”, precisó la influencer.

Cox también mostró parte del proceso que realizan durante las jornadas de trabajo y relató, de manera distendida, cómo se prepara para comenzar con el lavado de los vehículos.

“Les digo honestamente, es una maravilla. ¿Cómo comienzo? Me echo mi cremita en las manos y me pongo guantes de látex”, expresó.

Más allá de presentar su nuevo emprendimiento, la influencer aprovechó la instancia para entregar un mensaje a sus seguidoras y motivarlas a desarrollar sus propias iniciativas.

“Los hacemos con muchas ganas, con mucho orgullo y con alegría… Invito a todas las mujeres… a hacer cosas: inventen, muévanse, lo que sea”, cerró.