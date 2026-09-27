Skarleth Labra responde a las críticas por su cirugía de nariz: "Me siento bella, sana y contenta"

27 sept. 2026 - 00:45 hrs.

“¿Pero saben? Me siento bella, sana y contenta con lo que me hice, así que, por favor, no opine de cuerpos ajenos si solo tirará hate”, fue parte del mensaje que Skarleth Labra compartió con sus seguidores tras recibir críticas por su reciente cirugía de nariz.

La influencer decidió responder a los comentarios que surgieron en redes sociales luego de revelar que se sometió a una rinoseptoplastia, procedimiento por el que se encontraba en recuperación durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

Aunque algunos usuarios destacaron su decisión, también hubo quienes cuestionaron el resultado de la intervención y aseguraron que quedó muy distinta.

"No me haré nada más en la cara"

Frente a estos comentarios, Skarleth Labra defendió la decisión que tomó y explicó que se trataba de algo que había pensado durante bastante tiempo.

“Para su tranquilidad, ja, ja, no me haré nada más en la cara”, partió señalando.

“Esto lo quería hacer hace mucho tiempo, pero me detenía por lo mismo, por lo que fueran a opinar y decir de mí”, agregó.

Skarleth Labra contó detalles de su rinoseptoplastia

Días antes, la influencer había entregado detalles sobre la intervención a través de sus historias de Instagram, donde explicó que no fue una decisión impulsiva.

“Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. La verdad, no fue una decisión de un día para otro, ni algo a la rápida”, aseguró.

“Me hice una rinoseptoplastia con la doctora Navarrete y no puedo estar más agradecida de haber caído en sus manos y en las de todo su equipo”, agregó.

La publicación de Skarleth generó distintas reacciones entre sus seguidores, desde mensajes de apoyo hasta cuestionamientos relacionados con el cambio en su apariencia.

Finalmente, la influencer aprovechó su respuesta para pedir que no se realicen comentarios negativos sobre los cuerpos de otras personas.

“¿Pero saben? Me siento bella, sana y contenta con lo que me hice, así que, por favor, no opine de cuerpos ajenos si solo tirará hate”, cerró.