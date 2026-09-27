Exbailarina de Leo Rey revela por qué dejó su equipo y lanza acusaciones: "Me echaron solo por pedir que me pagaran"

27 sept. 2026 - 00:00 hrs.

Kamy López, bailarina que trabajó con Leo Rey, utilizó sus redes sociales para referirse a su salida del equipo y lanzar una serie de acusaciones contra el cantante y su entorno.

Sus declaraciones surgieron en medio de la polémica generada por la expresión de Leo Rey contra Alexítico y La Noche, situación que volvió a poner al cantante en el centro de la atención.

“Me tienen chata contándome todos lo de Leo Rey y preguntando por qué ya no estoy. Ahora les cuento”, partió expresando.

En ese contexto, aseguró: “Dicen que anda llorando por que Alexítico lo echó del grupo cuando él lo dio todo y ellos hicieron lo mismo conmigo. Todo por cobrar la plata que me debían, que era un montón y nadie decía nada para cuidar la pega”.

Bailarina acusa problemas de pagos en equipo de Leo Rey

López continuó con sus acusaciones y apuntó directamente a la situación económica que, según su relato, enfrentaban los integrantes del equipo.

“Tenían la pura embarrada, le debían montón de plata a todos músicos incluidos… pero la pareja y manager de Leo Rey se operó entera con la plata de todos nosotros y todos calladitos mientras los pagos se acumulaban”, acusó.

La bailarina también afirmó que trabajaban durante meses sin recibir sus pagos correspondientes.

“Trabajábamos sin recibir un peso y no daban explicación. Se demoraron tres meses en pagar el Año Nuevo, el trato era todos los años que se pagaba el doble y resulta que pagan 3 meses después solo con un bono de 50 mil. El grupo de WhatsApp en silencio, nadie dijo nada ni preguntó por qué”.

Según su versión, ella habría sido la única integrante que reclamó por la situación: “Se molestaron, me pagaron en módicas cuotas y me echaron cagando sin ningún motivo, solo por pedir que me pagaran lo que me debían ¡gente penca!”.

Posteriormente, López volvió a cuestionar al equipo del cantante a raíz de la polémica que involucra a Leo Rey y La Noche.

“¡Y ahora anda viralizado por denostar a otros! ¡qué asco de personas todos los de ese equipo!”, complementó.

Finalmente, la bailarina reconoció que sus dichos también están marcados por su molestia por la forma en que terminó su relación laboral con el equipo.

“Y antes que digan que lo digo de picada, ¡sí! estoy picada y dolida también, pero digo la pura verdad. Eso gente besos a todos #chupalotuleorey”, cerró.