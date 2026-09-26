Cyber Monday 2026 ya tiene fecha: Conoce cuándo comienza el evento de descuentos online

26 sept. 2026 - 22:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Cyber Monday 2026 ya tiene fecha confirmada. El tradicional evento de comercio electrónico se realizará durante tres jornadas y reunirá a cientos de empresas con promociones y descuentos exclusivos.

Organizado por el Comité de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), esta nueva edición tendrá además un hito especial: celebrará los 15 años desde la primera versión del Cyber.

El evento comenzará a las 00:00 horas del lunes 5 de octubre y se extenderá hasta las 23:59 horas del miércoles 7 de octubre, periodo en el que los consumidores podrán acceder a las ofertas disponibles a través de las empresas participantes.

A 15 años de su primera edición, el Cyber se ha consolidado como uno de los principales eventos de comercio electrónico en Chile, con la participación de cientos de empresas verificadas.

Durante las tres jornadas, los consumidores de todo el país podrán encontrar promociones y descuentos exclusivos en las distintas categorías y servicios que formen parte del evento.

Desde la Cámara de Comercio de Santiago señalaron que la iniciativa busca continuar impulsando un comercio electrónico responsable, seguro y transparente, con el objetivo de entregar una experiencia de compra confiable para los consumidores.

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