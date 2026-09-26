Formalizan a exfuncionario de la PDI acusado de abuso sexual contra funcionaria: quedó con arraigo nacional

26 sept. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un exsubprefecto de la Policía de Investigaciones (PDI), quien pertenecía a la Brigada de Delitos Económicos, fue formalizado por el delito de abuso sexual contra una funcionaria subordinada, tras un hecho ocurrido durante una celebración de Fiestas Patrias.

Según los antecedentes expuestos en la audiencia, el hecho ocurrió durante una reunión realizada en un departamento particular, fuera del horario laboral, donde se encontraban varios funcionarios de la unidad. En ese contexto, la víctima habría denunciado tocamientos indebidos sin su consentimiento.

Tras lo ocurrido, la funcionaria se retiró del lugar junto a otros compañeros y posteriormente realizó la denuncia. A partir de estos antecedentes, el mando de la institución tomó la decisión de trasladarla hasta la Brigada de Delitos Sexuales, desde donde se coordinó el procedimiento, junto al Ministerio Público, que terminó con la detención del ahora exsubprefecto.

La Fiscalía comunicó al imputado los hechos asociados a un delito de abuso sexual de mayor de 14 años, considerando además la relación laboral existente entre ambos. La fiscal a cargo explicó que “la relación que hay entre el imputado y la víctima, una relación laboral de dependencia, donde él cumplía funciones de jefe de la unidad de delito económico de la Policía de Investigaciones de Chile”.

Durante la audiencia también se expuso que existen imágenes que forman parte de los antecedentes de la investigación. La Fiscalía señaló además que existirían registros de situaciones anteriores relacionadas con la misma funcionaria.

El tribunal decretó un plazo de 90 días de investigación y estableció para el imputado las medidas cautelares de arraigo nacional, prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima y prohibición de utilizar armas de fuego.

La fiscal también sostuvo que, pese a que hubo consumo de alcohol durante la reunión, existen antecedentes que, a juicio del Ministerio Público, permiten sostener que el imputado se encontraba en condiciones de comprender sus actos al momento de los hechos.