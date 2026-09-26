Intimidaban a los ocupantes con metralletas: Detienen a dos jóvenes por encerronas y recuperan cuatro vehículos de alta gama

26 sept. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) logró recuperar cuatro vehículos que habían sido sustraídos mediante robos con intimidación, en hechos ocurridos durante los días 20 y 21 de septiembre en las comunas de Ñuñoa y Macul.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, los delincuentes descendían de un vehículo para intimidar a los ocupantes utilizando ametralladoras y posteriormente sustraían tanto los automóviles como las pertenencias de las víctimas.

Las diligencias permitieron identificar y detener a dos ciudadanos chilenos de 18 y 19 años, quienes registran antecedentes policiales por delitos de similares características.

El procedimiento se desarrolló en el sector de La Pintana y contó con la participación de la PDI y la Fiscalía Oriente. El análisis de cámaras de seguridad y los relatos de las víctimas fueron claves para establecer la participación de los sujetos.

El subprefecto Rubén Plaza, jefe Biro Oriente, explicó que “efectivamente, es un tour delictual; ellos parten robando un primer vehículo, luego con ese vehículo siguen haciendo otras sustracciones posteriores de otros vehículos y las pertenencias de las víctimas”.

La investigación también permitió establecer que los sujetos se enfocaban principalmente en vehículos de alta gama. En ese sentido, la Policía señaló que “logramos recuperar la totalidad de los vehículos sustraídos en este tour delictual”.

Los cuatro vehículos recuperados fueron plenamente identificados mediante sus placas patentes, marcas y otras características, por lo que las diligencias continúan para identificar a sus propietarios y concretar la respectiva entrega.