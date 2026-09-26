¿Buscas trabajo? Revisa las ofertas laborales y cómo postular a la empresa minera canadiense Teck

26 sept. 2026 - 17:00 hrs.

Teck es una empresa canadiense de recursos mineros, con operaciones de cobre y zinc de clase mundial y una cartera de crecimiento del cobre líder en la industria.

Tal como declaran en su página web, la empresa está "enfocada en proporcionar de manera responsable los metales esenciales para el desarrollo global y la transición energética".

Las convocatorias laborales disponibles se encuentran en cuatro regiones del país, incluida la Región Metropolitana, y se ofrecen puestos en áreas de ingeniería, operaciones y mantenimiento. Además, hay vacantes disponibles para alumnos que deseen realizar su proyecto de tesis o su práctica profesional en la compañía.

¿Cuáles son las vacantes disponibles?

Entre las oportunidades de empleo publicadas a través de la plataforma web de Teck, se encuentran las siguientes:

Técnicas/os Mantenimiento Mina - Quebrada Blanca, región de Tarapacá.

Operadores/as Equipo Pesado Mina - Quebrada Blanca, región de Tarapacá.

Profesionales Confiabilidad y Planificación Mantenimiento - Iquique, región de Tarapacá.

Operador/a IV Equipo Pesado Mina - Quebrada Blanca, región de Tarapacá.

Operador/a II Equipo Pesado Mina - Quebrada Blanca, región de Tarapacá.

Programa Profesionales en Entrenamiento - Quebrada Blanca, región de Tarapacá. Esta convocatoria busca profesionales que tengan entre 0 y 2 años de experiencia laboral.

Programa de Entrenamiento en Operaciones y Mantenimiento - Quebrada Blanca, región de Tarapacá. Esta convocatoria busca profesionales en nivel de aprendiz.

Ingeniero/a Senior Control de Gestión - Andacollo, región de Coquimbo.

Técnico/a Mecánico/a IV Tranque - Quebrada Blanca, región de Tarapacá.

Ingeniero/a Senior Depósito de Relaves - Andacollo, región de Coquimbo.

Jefe/a Operaciones Planta - Andacollo, región de Coquimbo.

Ingeniero/a Confiabilidad Planta - Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.

Thesis student (Geology / Geophysics) - Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.

Alumno en Practica (Desarrollo Comunitario) - Las Condes, Santiago, Región Metropolitana.

¿Cómo postular a los empleos en Teck?

Las personas interesadas en sumarse a la empresa pueden revisar todas las vacantes vigentes ingresando al portal web jobs.teck.com. En cada aviso se detallan de forma específica las funciones, requisitos y condiciones laborales de cada puesto.

Para concretar la postulación, los aspirantes deben contar con su Currículum Vitae (CV) actualizado y enviar su candidatura mediante la página de Teck, o bien, pueden iniciar la solicitud con LinkedIn.

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