Bono de Natalidad: Cómo cobrar el beneficio de las cajas de compensación por hijo nacido

25 sept. 2026 - 10:30 hrs.

La llegada de un hijo trae nuevos gastos para las familias y, para los trabajadores afiliados, existe una ayuda económica que puede aliviar parte de esa carga. Se trata del Bono de Natalidad o Asignación de Nacimiento, que entregan las Cajas de Compensación a sus afiliados bajo distintas condiciones.

El monto y los requisitos dependen de cada institución, pero hay un plazo que se repite: el beneficio debe solicitarse dentro de los 120 días corridos desde el nacimiento o adopción, según corresponda.

¿Cómo se cobra el Bono de Natalidad?

Para hacer el trámite, es necesario estar afiliado a una caja de compensación y se deben revisar las condiciones de la caja de compensación a la que está afiliado el trabajador. Entre los antecedentes que pueden ser requeridos se encuentran:

Certificado de nacimiento del hijo.

Cédula de identidad vigente del afiliado.

Acreditación del recién nacido como carga familiar.

Formulario de solicitud, cuando corresponda.

Certificado de antigüedad laboral o permanencia, si la Caja lo exige.

Con los documentos reunidos, el trámite se realiza según el mecanismo establecido por cada entidad. En algunos casos, la caja puede solicitar completar un formulario de solicitud.

Una vez reunidos todos los documentos, el beneficiario debe dirigirse a una sucursal para pedir el bono.

¿Cuánto entrega cada Caja y cuáles son los requisitos?

Los montos no son iguales entre las instituciones. Estas son las condiciones informadas para cada una:

Caja Los Andes

Caja Los Andes informa un monto de $35.000 tanto por natalidad como por adopción.

Para acceder a estos beneficios se debe estar afiliado antes de que ocurra el evento y al momento de solicitarlo, además de tener las cargas familiares acreditadas cuando corresponda.

También se debe presentar un certificado de antigüedad laboral emitido por la empresa o un certificado de permanencia entregado por la Caja, firmado y timbrado por el empleador.

El documento debe incluir:

Nombre y RUT de la empresa.

Nombre y RUT del afiliado.

Tipo de contrato.

Fecha de ingreso.

Nombre y firma del representante de la empresa.

Debe haber sido emitido con un máximo de 30 días de anticipación a la solicitud.

El plazo para solicitar el beneficio es de 120 días corridos desde el nacimiento, adopción u otro de los eventos contemplados.

Caja 18

La asignación por nacimiento de hijo es de $25.000.

Para solicitarla se necesita el certificado de nacimiento emitido por el Registro Civil, con el hijo previamente incorporado como carga acreditada por Caja 18, además de una fotocopia de la cédula de identidad vigente del afiliado.

El plazo para cobrarla es de 120 días corridos.

Caja Los Héroes

El bono de nacimiento corresponde a un monto único de $22.000.

El trabajador debe ser afiliado tanto al momento del nacimiento como cuando presenta la solicitud. Para realizar el trámite debe presentar:

Certificado de nacimiento del Registro Civil.

Cédula de identidad vigente.

Solicitud de Autorización y Pago de Prestación firmada por el trabajador.

En el caso de la madre, también se acepta un certificado de embarazo desde el séptimo mes, emitido por un prestador médico.

El beneficio debe solicitarse dentro de los 120 días desde el nacimiento.

Caja La Araucana

La Araucana entrega una asignación de $21.000 por el nacimiento de un hijo o hija, incluidos los hijos adoptivos reconocidos como carga familiar.

Para acceder, el afiliado debe estar vigente al momento del nacimiento y tener al hijo acreditado como carga familiar.

El trámite debe realizarse presencialmente en una sucursal dentro de los 120 días posteriores al nacimiento o adopción.

Se debe presentar:

Cédula de identidad vigente del afiliado.

Certificado de nacimiento del hijo.

Certificado de Asignación Familiar emitido por la entidad correspondiente.

Si ambos padres son afiliados a La Araucana, se paga una sola asignación y esta corresponde a quien tiene acreditada la carga.

En caso de gemelos o más hijos, se paga el beneficio por cada uno que esté debidamente inscrito como carga familiar.

Para las adopciones, se considera la fecha indicada en el dictamen del juez. La documentación debe tener una antigüedad inferior a 30 días.

La Caja también contempla una opción de Gift Card, cuya disponibilidad debe ser informada previamente. Si el afiliado extingue la carga dentro de los tres meses posteriores al pago del beneficio, debe reintegrar el monto recibido.

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