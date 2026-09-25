Detienen a hombre que fue grabado agrediendo a mujer con discapacidad y en situación de calle en San Antonio

25 sept. 2026 - 10:39 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la PDI detuvieron a un hombre chileno de 35 años, acusado de agredir a una mujer con discapacidad y en situación de calle en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

El hecho fue grabado por un testigo y en el video se ve a una persona golpeando en reiteradas ocasiones, con un elemento contundente y patadas, a alguien en el suelo que está cubierto con una manta.

Detenido tiene antecedentes por robo

El ataque ocurrió el pasado 14 de septiembre en las inmediaciones del terminal de buses de la comuna. La víctima sufrió lesiones de gravedad y debió ser hospitalizada.

El caso comenzó a ser investigado por el Ministerio Público luego de que el video de la agresión fuera difundido ampliamente a través de redes sociales.

El subprefecto Andrés Honorato Ulzurrun, jefe de la Bicrim San Antonio, señaló que el detenido tiene antecedentes por robo y hurto, y que fue arrestado por el "delito de maltrato a persona con discapacidad".

Según explicó, los registros permitieron establecer que el hombre golpeó a la víctima y posteriormente huyó del lugar. "Este sujeto se da a la fuga en una camioneta con otras personas", indicó.

PDI logró capturar al presunto agresor

A partir de esos antecedentes, los detectives realizaron diligencias de análisis criminal e inteligencia policial, logrando ubicar a los cuatro ocupantes de dicho vehículo, informó Honorato.

La investigación permitió identificar al presunto autor de la agresión, quien fue ubicado y detenido tras las gestiones realizadas junto a la Fiscalía Local de San Antonio.

El imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para la audiencia de control de detención y formalización de cargos.