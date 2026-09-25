Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

URGENTE: Señal en vivo: Mucho Gusto

Nacional

Querían celebrar el "18 Chico": Recuperan camión robado con más de cinco toneladas de carne en Pudahuel

¿Qué pasó?

Carabineros logró recuperar un camión que había sido robado en Pudahuel con 5,5 toneladas de cecinas, pollos y pavos. La carga que fue encontrada posteriormente en una vivienda de la misma comuna.

Banda intimidó con armas de fuego al conductor 

El procedimiento se inició durante la tarde del jueves, cuando el conductor llegó a pie hasta la 26ª Comisaría de Pudahuel para denunciar el robo del vehículo y de toda su carga.

Ir a la siguiente nota

Según el mayor de Carabineros Harold Duncke, "cuatro individuos a rostro cubierto abordaron al conductor del camión, utilizando armas de fuego lo intimidaron y lograron sustraer el camión con la totalidad de la carga".

Tras recibir la denuncia, los funcionarios desplegaron equipos en distintos sectores de Pudahuel y dieron aviso a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y a los radiopatrullas que estaban en la zona.

Carabineros logró recuperar el camión y la totalidad de la carga 

Minutos después, Carabineros recibió un aviso sobre un camión que había sido abandonado en un sector rural de la comuna. Al llegar, confirmó que se trataba del vehículo sustraído, pero la carga ya no estaba adentro.

La investigación continuó con la revisión de las cámaras de seguridad y los testimonios de los vecinos, quienes aportaron datos sobre el vehículo y la ruta de escape que habrían utilizado los delincuentes.

Lo más visto de Nacional
 

Estos antecedentes permitieron llegar hasta una vivienda cercana al lugar donde encontraron el camión. Allí, Carabineros encontró la totalidad de la carga sustraída.

En el inmueble fue sorprendido un hombre adulto, chileno, sin antecedentes, que fue reconocido por la víctima como participante en el delito, y se procedió a su detención.

Leer más de

Notas relacionadas