Querían celebrar el "18 Chico": Recuperan camión robado con más de cinco toneladas de carne en Pudahuel

25 sept. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros logró recuperar un camión que había sido robado en Pudahuel con 5,5 toneladas de cecinas, pollos y pavos. La carga que fue encontrada posteriormente en una vivienda de la misma comuna.

Banda intimidó con armas de fuego al conductor

El procedimiento se inició durante la tarde del jueves, cuando el conductor llegó a pie hasta la 26ª Comisaría de Pudahuel para denunciar el robo del vehículo y de toda su carga.

Según el mayor de Carabineros Harold Duncke, "cuatro individuos a rostro cubierto abordaron al conductor del camión, utilizando armas de fuego lo intimidaron y lograron sustraer el camión con la totalidad de la carga".

Tras recibir la denuncia, los funcionarios desplegaron equipos en distintos sectores de Pudahuel y dieron aviso a la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) y a los radiopatrullas que estaban en la zona.

Carabineros logró recuperar el camión y la totalidad de la carga

Minutos después, Carabineros recibió un aviso sobre un camión que había sido abandonado en un sector rural de la comuna. Al llegar, confirmó que se trataba del vehículo sustraído, pero la carga ya no estaba adentro.

La investigación continuó con la revisión de las cámaras de seguridad y los testimonios de los vecinos, quienes aportaron datos sobre el vehículo y la ruta de escape que habrían utilizado los delincuentes.

Estos antecedentes permitieron llegar hasta una vivienda cercana al lugar donde encontraron el camión. Allí, Carabineros encontró la totalidad de la carga sustraída.

En el inmueble fue sorprendido un hombre adulto, chileno, sin antecedentes, que fue reconocido por la víctima como participante en el delito, y se procedió a su detención.