Se llevaban la recaudación de una carnicería: Delincuentes roban $35 millones tras violento asalto

24 sept. 2026 - 20:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto se registró durante la tarde de este jueves en la comuna de San Miguel, donde dos personas habrían sido interceptadas mientras se desplazaban en un vehículo particular.

De acuerdo con información preliminar recabada por los equipos de Mega desplegados en el lugar, las víctimas se trasladaban por el sector de Milán con Homero cuando fueron abordadas por un grupo de sujetos que se movilizaba en dos vehículos.

Los delincuentes habrían sustraído aproximadamente $35 millones, correspondientes a dinero de la recaudación de una carnicería, además de especies y artículos de valor personal.

Sujetos habrían golpeado a las víctimas

Según los primeros antecedentes conocidos, cerca de las 17:00 horas las víctimas se desplazaban en su vehículo particular por la mencionada intersección cuando fueron sorpresivamente interceptadas por dos vehículos livianos.

Desde estos automóviles habrían descendido aproximadamente cuatro sujetos, todos con el rostro cubierto. Uno de ellos habría portado un arma de fuego tipo pistola, con la que habría intimidado a las víctimas. De acuerdo con el relato preliminar entregado a Carabineros, los individuos habrían golpeado a ambas personas para luego sustraerles el dinero en efectivo y distintos artículos de valor persona.

Entre lo sustraído se encontraría una suma cercana a los $35 millones, correspondiente a la recaudación de la carnicería de una de las víctimas. Tras concretar el robo, los sujetos habrían abordado nuevamente los vehículos en los que se desplazaban y escaparon en dirección desconocida.

Carabineros llegó al lugar tras recibir la denuncia

A las 17:45 horas, personal de Carabineros se constituyó en la intersección de Milán con Homero, luego de recibir los primeros antecedentes sobre el asalto.

Con estos antecedentes se inició el procedimiento correspondiente para intentar establecer la identidad y paradero de los responsables. Hasta el momento, se mantienen en desarrollo las diligencias para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió el robo y establecer hacia dónde huyeron los sujetos.

Por ahora, se mantienen pendientes las instrucciones del Ministerio Público, mientras Carabineros continúa recabando antecedentes sobre el violento asalto. Cabe señalar que, hasta el cierre de esta información, no existe una vocería oficial de Carabineros respecto del procedimiento.

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