Dos inspectores municipales de Puente Alto quedan en prisión preventiva por torturas y secuestro

24 sept. 2026 - 19:58 hrs.

¿Qué pasó?

Dos inspectores municipales de Puente Alto quedaron este jueves en prisión preventiva, luego de ser formalizados por los delitos de torturas y secuestro, en una investigación relacionada con un hecho ocurrido durante julio en un servicentro de la comuna.

La investigación fue desarrollada por el Ministerio Público junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 20ª Comisaría de Carabineros de Puente Alto. Según explicó el fiscal Sergio Ortega, durante las diligencias se logró “recabar diversos medios de prueba para efectos acreditar la participación de los imputados”.

Cámaras y testimonios fueron parte de la investigación

Entre los antecedentes reunidos se encuentran registros de cámaras de seguridad del servicentro y grabaciones corporales, además de documentación municipal. A esto se sumaron testimonios obtenidos durante la indagatoria, incluida la declaración de la víctima.

El persecutor explicó que la situación de los tres funcionarios imputados no era la misma. “Respecto de dos de los imputados se acreditan los dos ilícitos de secuestro y de tortura y respecto de uno de ellos solo se acredita el ilícito de apremios”, señaló Ortega.

A partir de estos antecedentes, el tribunal decretó la prisión preventiva para los dos funcionarios imputados por secuestro y torturas. En tanto, el tercer inspector quedó sujeto a arresto domiciliario.

Fiscalía apeló por tercer funcionario

La Fiscalía apeló verbalmente la medida cautelar impuesta al tercer imputado, por lo que su situación será revisada por la Corte de Apelaciones.

“Es una resolución parcialmente favorable respecto del imputado, que se decreta el arresto (domiciliario) respecto del cual presentamos la apelación para que sea discutida en la Corte”, explicó el fiscal Ortega.