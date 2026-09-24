Detienen a tres inspectores municipales por secuestro y golpiza a motociclista

24 sept. 2026 - 09:47 hrs.

¿Qué pasó?

Tres inspectores municipales de la comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, fueron detenidos por el presunto secuestro y golpiza a un motociclista, al que siguieron y acusaron de un robo que no pudieron comprobar.

Los hechos ocurrieron el 6 de julio pasado en una bencinera de avenida Conchalí, donde el motociclista fue abordado por los funcionarios municipales, quienes lo trasladaron hasta otro sector de la comuna donde lo golpearon y abandonaron.

Formalizados por secuestro y tortura

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, la investigación quedó a cargo de Carabineros que, en las últimas horas, los detuvo en la Municipalidad de Puente Alto. Este jueves serán formalizados por secuestro y torturas.

Al respecto, el fiscal Sergio Ortega señaló que los imputados redujeron "de manera violenta a la víctima, quien se encontraba en su motocicleta, procediendo a agredirlo y a esposarlo a un vehículo municipal, para luego trasladarlo hasta un cuartel municipal".

Añadió que en este lugar "fue agredido por personal municipal, no procediendo a su detención, no estando facultado legalmente para ello y además imputando en todo momento la comisión de un delito de robo".

"Posteriormente fue abandonado en un sector de toma de la comuna de Puente Alto, resultando la víctima con lesiones de carácter menos grave. Serán formalizados por el ilícito ya referido y se pedirá la medida cautelar de prisión preventiva atendida la gravedad de los hechos", cerró el fiscal.