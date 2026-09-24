"Él se burló de nosotros": Madre de influencer asesinada asegura que expareja de la joven no ha mostrado arrepentimiento

24 sept. 2026 - 09:13 hrs.

¿Qué pasó?

Gladys Galleguillos volvió a enfrentar una de las etapas más importantes en el caso de su hija, Javiera Jiménez, luego de que este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Antofagasta declararara culpable a Andrés Sutar por el femicidio íntimo de la joven.

Javiera desapareció en agosto de 2022, cuando tenía 23 años. Tras 504 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 12 de enero de 2024, pocos días después de que Sutar fuera detenido en Bolivia.

El tribunal estableció que Sutar, quien era pareja y conviviente de Javiera, le dio muerte tras una discusión y posteriormente trasladó su cuerpo hasta un sector de la Ruta B-400. El próximo lunes está prevista la lectura de la sentencia. Para la familia de Javiera, la expectativa es que Sutar reciba presidio perpetuo calificado.

El mensaje de Gladys tras el veredicto

Durante los meses posteriores a la desaparición, la familia buscó a Javiera en distintos lugares e incluso recurrió a un investigador privado que llegó hasta Bolivia.

Gladys relató que durante el primer año y medio no tuvieron información sobre el paradero de su hija y que, según los antecedentes que recibían, Sutar entregaba versiones que finalmente resultaban ser falsas.

"El proceso fue muy doloroso porque él se burló de nosotros. Fueron tantas mentiras, tantas contradicciones", expresó la madre. Y agregó: "Jamás nos ha pedido perdón ni ha mostrado un milímetro de arrepentimiento. De hecho, busca bajar su pena argumentando colaboración".

Fue solo tras la detención de Sutar que se pudo esclarecer lo ocurrido con Javiera; tras una discusión, el imputado le dio muerte y posteriormente incineró su cuerpo, para luego enterrar sus restos y cubrir el lugar con rocas de gran tamaño.

Ahora, la familia espera conocer la pena que deberá cumplir Sutar. Gladys señaló que buscan una condena de presidio perpetuo calificado y agregó: "Él es un hombre violento. El tribunal lo declaró culpable de femicidio íntimo porque eran pareja y vivían juntos. Si no le dan la perpetua, cumplirá la mitad, saldrá a la calle y habrá otra Javiera a la que le va a hacer daño".