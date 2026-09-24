Detenido tras lanzarse al Mapocho queda en prisión preventiva: Tenía más de tres condenas

24 sept. 2026 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre acusado de asaltar y agredir sexualmente a una mujer en Providencia quedó en prisión preventiva luego de ser detenido durante la madrugada de este jueves, tras protagonizar una persecución que terminó con él lanzándose al río Mapocho en un intento por escapar.

El hecho se registró en el sector de Pedro de Valdivia con Andrés Bello, donde la víctima habría sido abordada por el sujeto, quien, de acuerdo con su denuncia, la intimidó con un arma de fuego para robarle sus pertenencias y posteriormente habría cometido una agresión sexual.

Tras el ataque, el individuo escapó del lugar, dando inicio a un operativo que involucró a equipos de seguridad municipal y Carabineros.

Hombre quedó en prisión preventiva y permanecerá en Santiago 1

Tras ser detenido, el sujeto fue puesto a disposición de la justicia y formalizado por los hechos investigados.

Durante la audiencia, el tribunal determinó que el imputado deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que quedó recluido en el complejo penitenciario Santiago 1 mientras continúa la investigación.

Además, se estableció un plazo de 60 días para desarrollar las diligencias investigativas. Durante este período, el Ministerio Público deberá continuar reuniendo antecedentes para esclarecer la dinámica del ataque y determinar las responsabilidades correspondientes.

Imputado ya tenía más de tres condenas por robos violentos

Uno de los antecedentes conocidos tras la formalización apunta al historial delictual del detenido.

De acuerdo con información proporcionada por los equipos de Mega desplegados en el lugar, el imputado ya cuenta con más de tres condenas por robos con violencia e intimidación.

Estos antecedentes fueron conocidos en el marco de la audiencia de formalización, mientras continúa la investigación por el hecho ocurrido durante la madrugada en Providencia.

¿Cómo se produjo el ataque?

De acuerdo con los antecedentes conocidos del caso, la mujer se encontraba transitando por el sector de Pedro de Valdivia con Andrés Bello cuando habría sido abordada por el sujeto.

Según su denuncia, el hombre le habría puesto un arma en la cabeza para intimidarla y quitarle sus pertenencias. El individuo le habría sustraído su cartera, teléfono celular y documentos, para posteriormente escapar a bordo de un taxi.

Además del robo, la víctima denunció haber sufrido una agresión sexual durante el ataque. Tras lo ocurrido, la mujer logró pedir ayuda y entregó una descripción del presunto agresor a los equipos de seguridad municipal.