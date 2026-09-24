Secuestrado por deuda de droga: Carabineros detiene a 9 personas y libera a víctima en Recoleta

24 sept. 2026 - 17:55 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de Carabineros permitió detener a ocho personas y liberar a un hombre que permanecía retenido en un domicilio de la comuna de Recoleta, en el marco de una investigación por un presunto secuestro extorsivo vinculado a una deuda derivada de una transacción de droga fallida.

Según explicó el fiscal jefe de Flagrancia Centro Norte, Fernando Ruiz, el procedimiento se inició tras una denuncia recibida durante la madrugada del 23 de septiembre. Las diligencias del Departamento OS9 permitieron establecer el inmueble donde se encontraba la víctima, por lo que el Ministerio Público solicitó las respectivas órdenes judiciales.

El ingreso al domicilio se concretó cerca del mediodía, con participación de personal de OS9 y GOPE. En el lugar, los funcionarios encontraron a la víctima, quien no estaba maniatada, pero era vigilada por varios integrantes del grupo y presentaba lesiones visibles.

“Se encontraba visiblemente lesionada, y por lo tanto se procedió a su liberación y a la detención de las personas que en ese momento se encontraban en el lugar”, señaló el fiscal Ruiz.

Exigían dinero por una supuesta deuda

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la víctima mantenía una deuda de $500.000, cuyo pago era exigido por sus captores. El fiscal detalló que se habían registrado depósitos, transferencias y pagos en efectivo, pero que el hombre no había sido liberado porque no se alcanzaba a cubrir el monto total.

El teniente Felipe Cortés, del Departamento OS9, explicó que la investigación apunta a que el hecho estaría relacionado con un ajuste de cuentas motivado por tráfico de drogas. “La hipótesis investigativa logra acreditar que esto se trataría a un ajuste de cuentas motivada por tráfico de drogas”, sostuvo.

De los formalizados, cuatro quedaron en prisión preventiva por su vinculación directa con la retención, agresiones y amenazas contra la víctima, mientras que otros cuatro quedaron con medidas cautelares de menor intensidad. La Fiscalía apeló esta última decisión. Además, durante el procedimiento se incautaron armas, municiones y restos de sustancias estupefacientes.

Todo sobre Policial