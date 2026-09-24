Solo joyas sobre ruedas: Se acerca Motor Clásica 2026 y así puedes comprar entradas

24 sept. 2026 - 18:24 hrs.

El mundo de los autos clásicos tendrá una nueva cita en Santiago. Durante el 3 y 4 de octubre, el Club Hípico recibirá Motor Clásica 2026, encuentro que reunirá más de 300 vehículos entre automóviles, motocicletas y modelos de colección.

La actividad busca acercar la historia del mundo motor a públicos de distintas edades, con ejemplares que permitirán observar los cambios que han experimentado los vehículos con el paso del tiempo, tanto en su apariencia como en su desarrollo técnico.

¿De qué se trata Motor Clásica 2026?

La muestra tendrá presencia internacional con modelos provenientes de Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón. A ellos se sumarán museos y clubes especializados de diferentes zonas del país, que exhibirán parte de sus propias colecciones.

Otro de los focos estará puesto en el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026, instancia en la que distintos ejemplares serán sometidos a una evaluación centrada en aspectos como su autenticidad, conservación, originalidad y nivel de restauración.

La competencia contempla 49 reconocimientos distribuidos entre las categorías y países participantes, además del Best of Show. El jurado estará integrado por especialistas nacionales e internacionales vinculados a FIVA, quienes revisarán el valor histórico y las características de cada vehículo.

Entradas

Motor Clásica 2026 se realizará los días 3 y 4 de octubre en el Club Hípico de Santiago, uno de los recintos con mayor tradición y capacidad de la capital. Las entradas están disponibles a través de Puntoticket.com, plataforma donde se pueden adquirir con anticipación para asegurar el ingreso.

Los clientes de Banco Scotiabank y Shell tienen acceso a un 20% de descuento en la compra de entradas, válido hasta agotar el stock destinado a la promoción. Una buena razón para no dejar la compra para último momento y aprovechar el descuento antes de que se agote.

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