Codelco anuncia nuevos nombramientos y eleva Seguridad y Salud Ocupacional a dependencia directa de la Presidencia Ejecutiva

24 sept. 2026 - 18:42 hrs.

¿Qué pasó?

Codelco anunció una serie de ajustes organizacionales que se implementarán durante octubre y que contemplan nuevos nombramientos en cargos clave de la Corporación, junto con cambios en la estructura de gestión de seguridad.

Entre las principales modificaciones, la Gerencia Corporativa de Seguridad y Salud Ocupacional pasará a depender directamente de la Presidencia Ejecutiva, dejando su actual dependencia de la Vicepresidencia de Gestión de Personas.

¿Qué busca Codelco con los nuevos cambios?

La medida busca, según explicó Codelco, “fortalecer el control de riesgos y consolidar los avances alcanzados en esta materia durante los últimos meses”, situando la seguridad de los trabajadores en el nivel superior de la gestión corporativa.

En este contexto, Javier Cantuarias asumirá, a partir del 1 de octubre, como nuevo gerente corporativo de Seguridad y Salud Ocupacional. Hasta ahora se desempeñaba en el mismo ámbito en Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi y cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria en la industria minera.

Por su parte, Jorge Camhi, quien actualmente ocupa ese cargo, pasará a desempeñarse como gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de División Ministro Hales.

Además, desde el 19 de octubre, César Garrido asumirá como gerente general de División Andina. El ejecutivo cuenta con más de dos décadas de experiencia en la industria minera y siderúrgica y ha liderado operaciones y procesos de transformación en distintas compañías, además de la propia División Andina de Codelco.

Con este cambio, Claudio Canut de Bon concluirá el interinato que ejercía como gerente general de División Andina y retornará a sus funciones como gerente de Operaciones de dicha división. El presidente ejecutivo de Codelco, Jorge Gómez, señaló que “la seguridad debe estar presente en cada proceso y en cada nivel de la organización”.

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