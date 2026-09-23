Regalarán flores en una comuna de Santiago: Conoce dónde y cuándo podrás recibirlas gratis

23 sept. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

Con la llegada de la primavera, las flores toman más protagonismo y algunas tradiciones así lo reflejan. Por ejemplo, el pasado 21 de septiembre, parejas y amigos se regalaron flores amarillas con motivo del inicio de la estación primaveral en Chile.

Y para seguir celebrando la llegada de esta nueva estación, una comuna de Santiago prepara una actividad en la que se regalarán flores.

Se trata de Ñuñoa, que durante una jornada contará con distintos puntos de entrega gratuita de flores. La iniciativa, llamada "Florece Ñuñoa", también incluirá un mercado de flores y música en vivo.

¿Cuándo y dónde se entregarán flores gratis?

Según lo informado por la Municipalidad de Ñuñoa, la actividad se realizará este sábado 26 de septiembre desde las 12:00 horas en los siguientes puntos de la comuna:

Plaza Egaña

Irarrázaval con Ramón Cruz

Chile España

Suecia

Plaza Sucre

Pedro de Valdivia

Parque Bustamante

Portal Ñuñoa

Plaza Ñuñoa

En tanto, el mercado de flores estará ubicado en Plaza Ñuñoa.

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"Flores de día, boleros de noche"

Bajo esta premisa, el municipio de Ñuñoa anunció las presentaciones de tres agrupaciones musicales desde las 19:00 horas en distintas ubicaciones de la comuna:

Anfiteatro Parque Juan XXIII

Plaza Sucre

Plaza Zañartu

Plaza San Eugenio

Parque Emilia Téllez

Plaza Ñuñoa

La música en vivo estará a cargo de "Dúo Pajarito", "Trío Esmeralda" y "Trío Inspiración", agrupaciones de música chilena integradas por cantantes de distintas edades, con repertorios ligados a los boleros y la música de raíz folclórica.