SKY firma acuerdo con Qantas y conecta por primera vez su red sudamericana con Oceanía

23 sept. 2026 - 15:21 hrs.

¿Qué pasó?

SKY Airline anunció un acuerdo interlineal con Qantas Airways que permitirá conectar por primera vez su red de destinos en Sudamérica con pasajeros provenientes de Oceanía.

Gracias a esta alianza, los viajeros de la aerolínea australiana podrán llegar a Santiago y continuar su viaje en vuelos operados por SKY hacia distintos destinos de Chile y otros países de la región.

Pasajeros de Australia podrán conectar con distintos puntos de Latinoamérica

Los pasajeros de Qantas ya pueden adquirir itinerarios que combinan vuelos de ambas compañías desde Sídney hacia los destinos contemplados en el convenio.

Entre las conexiones disponibles se encuentran vuelos desde Santiago hacia Lima, São Paulo, Buenos Aires, Mendoza, Florianópolis y Montevideo, además de distintas ciudades dentro de Chile.

El acuerdo contempla una sola reserva para el itinerario completo y permite etiquetar el equipaje hasta el destino final. Asimismo, los pasajeros pueden realizar un único proceso de check-in para los vuelos incluidos en el viaje, facilitando la conexión en el aeropuerto de Santiago.

SKY destaca apertura de conexión con Oceanía

El gerente de Rutas y Alianzas de SKY, Julio Solar, destacó el alcance del acuerdo y su impacto para la conectividad de la compañía con nuevos mercados.

“A través de este acuerdo con Qantas damos un paso especialmente relevante al conectar nuestra red con viajeros provenientes de Oceanía por primera vez, fortaleciendo nuestra presencia en este nuevo mercado estratégico”, señaló.

De acuerdo con la compañía, la alianza permitirá ampliar el acceso de pasajeros internacionales a su red de destinos en Sudamérica y generar nuevas alternativas de conexión entre Australia y la región.

El convenio con Qantas se suma a los acuerdos interlineales que SKY mantiene con otras aerolíneas internacionales, entre ellas Turkish Airlines, Lufthansa, SWISS, United Airlines, Air Canada, TAP Air Portugal, Air France, KLM, Air Europa y Aerolíneas Argentinas.

De esta manera, Santiago se consolida como el punto de conexión entre la operación de Qantas desde Australia y la red sudamericana de SKY, permitiendo a los pasajeros combinar vuelos de ambas compañías dentro de un mismo itinerario.

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