Evasión en transporte público de Santiago: Aumentó a 37,4% en primer semestre y rompe tendencia a la baja de los últimos tres años

23 sept. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

La evasión en el transporte público de Santiago volvió a aumentar durante el primer semestre de este año, interrumpiendo la tendencia a la baja que se mantenía desde 2023.

De acuerdo con el índice semestral del DTPM, un 37,4% de los pasajeros que subieron a buses en la Región Metropolitana no pagó su pasaje durante la primera mitad del año.

Algunos operadores superaron el 60% de evasión

Según consignó el Diario Financiero, el informe también entregó resultados por operador e incorporó por primera vez cinco unidades de servicio traspasadas en la licitación de 2023 a Voy, Gran América y Conecta.

De las diez unidades que ya contaban con mediciones, siete disminuyeron su evasión. Sin embargo, algunas superaron el 50%.

Entre ellas aparece Voy, cuya unidad de negocio 4 alcanzó un 61,2% de evasión. Conecta, por su parte, llegó a un 54,8% en la unidad 18, una de las incorporadas por primera vez al reporte.

Cifras no configurarían un escenario crítico

Hugo Silva, investigador del Centro Avanzado de Transporte, Logística y Competitividad Económica y académico de la Universidad Católica, explicó al medio citado que las cifras no configuran un escenario especialmente crítico.

"Por supuesto, es mala noticia", señaló Silva respecto del quiebre de la tendencia, aunque explicó que entre un 70% y un 80% de los ingresos de los operadores depende actualmente de los kilómetros recorridos según contrato.

Por ello, la exposición asociada a la demanda y la evasión representa cerca de un 20% de sus ingresos. "No significaría una crisis financiera para un operador una subida de tres puntos porcentuales en la evasión”, sostuvo el académico.

Sobre las medidas para enfrentar el fenómeno, distintas fuentes consultadas por el Diario Financiero coincidieron en que no existe una solución única. Entre las alternativas mencionadas aparecen los torniquetes, las fiscalizaciones, las campañas educativas y el endurecimiento de sanciones.

En esa línea, Subus, que redujo su evasión de 44,5% a 39,9%, afirmó que las distintas iniciativas concientizan sobre la importancia de pagar el pasaje para mantener la calidad del servicio.

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