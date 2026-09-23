Alcaldesa de Lo Espejo tras crimen de "el poroto", quien la amenazó de muerte: "Hubo cambios no menores en mi vida"

23 sept. 2026 - 10:10 hrs.

¿Qué pasó?

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, se refirió en un punto de prensa a la muerte de "el poroto", uno de los líderes del narcotráfico en la población José María Caro y que la amenazó de muerte hace un par de meses.

La autoridad comunal, en todo momento, trató de poner el foco en los vecinos que padecen situaciones ilícitas, aunque dedicó algunas palabras a lo que le tocó vivir personalmente tras estar en peligro su seguridad personal.

¿Qué dijo la alcaldesa?

"Lo ocurrido en nuestra comuna ayer muestra el nivel de violencia con que operan las bandas del crimen organizado. Al gobierno le pedimos, la tarde de ayer, que tenga un despliegue preventivo en las zonas que hoy están en conflicto", dijo para comenzar.

Añadió de inmediato que "lo importante es el foco en el cuidado de vecinos y vecinas. En nuestra comuna habitan personas de esfuerzo y trabajo y no merecen vivir con susto... Yo estuve en una situación compleja, pero los vecinos lo viven diariamente. Nosotros seguiremos en nuestro trabajo de recuperar los espacios publicos".

Consultado por un funeral en ausencia (no está el cuerpo presente), manifestó que "pedimos al Gobierno que tome las medidas correspondientes. Que no pase lo que sucedió en Quilicura. Que no haya velorio en ausencia y que todos retomemos la tranquilidad como comuna".

La edil dijo que tomará medidas, en conjunto con el Gobierno y Carabineros, para evitar riesgos en los escolares y vecinos de la comuna en caso de un funeral por las calles y añadió que "nuestro SAR debió dejar de atender durante varias horas ayer martes".

Para cerrar, se le preguntó directamente por las amenazas que recibió en su contra, respondiendo: "Insisto en poner el foco en la seguridad de los vecinos, pero obviamente hubo cambios no menores en mi vida".

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