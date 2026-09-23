Vestido, pilates y hasta sus propios anillos: Los preparativos de Peka Parra para su matrimonio

23 sept. 2026 - 09:07 hrs.

A cuatro meses de su matrimonio, Ingrid "Peka" Parra ya tiene definido el lugar de la celebración, la decoración y el vestido que usará, pero todavía le quedan varios detalles por resolver. Todo esto ocurre mientras termina el proceso de mudanza y prepara una particular tarea: hacer ella misma los anillos de su matrimonio.

En julio, su pareja, Paulo Henríquez, le pidió matrimonio durante un viaje a Brasil. Poco después, la actriz y comediante contrató a su amiga Nico Becker como wedding planner, quien también organizó la boda de Daniela Nicolás.

"Lo primero que hice fue contratar a la Nico porque la conozco de hace años y no me quiero estresar. Tengo 42 años y no estoy para estresarme por la elección de las flores y esas cosas", contó en Las Últimas Noticias.

Una rutina enfocada en el matrimonio

Con la organización principal encaminada, Parra comenzó a dedicar parte de su tiempo a su bienestar y a esos detalles que quiere tener listos para la celebración.

Durante esta semana visitó a su amiga Lorna Batarce, quien le realiza masajes de drenaje linfático, y también acudió a su dentista de toda la vida. Además, comenzó a asistir cuatro veces por semana a pilates reformer.

A esto sumó cambios en su rutina diaria, como tomar al menos un litro y medio de agua y ser constante con el cuidado de su piel.

"Lavarme la cara todas las noches y aplicarme el skincare. Para eso yo era muy flojita, así que me estoy obligando a ser disciplinada", explicó.

Del cabello a un lunar que ahora se quiere retirar

La preparación también incluye algunos cambios relacionados con su apariencia. Como no está conforme con el largo de su cabello, se está realizando tratamientos semanales para fortalecerlo y probando peinados con extensiones junto a su hija Emma.

Las visitas a la peluquería también le permiten compartir con su amiga Fernanda, de Pelo Malo, quien la acompaña en este proceso.

En paralelo, Parra decidió retirarse un lunar de su nariz que, según explicó, comenzó a incomodarla pensando en las fotografías del matrimonio.

"Nunca le había dado bola a este lunar, pero ahora me molesta para las fotos. Una se pone más pretenciosa y, por supuesto, que el novio me dijo que estoy hilando fino, pero me molesta", relató.

También señaló que está tomando vitaminas, se ha realizado botox y evalúa colocarse algún hilo tensor en el rostro.

Un tatuaje que quedará a la vista

Otro detalle que deberá resolver es un tatuaje que lleva varios meses intentando borrar. El diseño quedará visible con el escote del vestido que escogió, aunque el tratamiento no alcanzará a terminar antes del matrimonio.

Por eso, la alternativa será cubrirlo con maquillaje durante la celebración.

Mientras tanto, Parra también está preparando su propio taller de orfebrería. La artista se cambió de casa hace menos de un mes y, una vez que termine de instalarlo, será ella quien fabrique los anillos del matrimonio.

El tocado que llevará ese día, en cambio, tendrá ayuda. Como no alcanzará a hacerlo sola, recurrió a su amiga Pía Cortés para concretar el diseño que tiene en mente.

"Quizás parezca que estoy estresada, pero estoy bastante feliz haciendo todas estas cosas", aseguró. "Toda novia quiere disfrutar esta etapa y yo la estoy disfrutando a concho", sostuvo.

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