Tuvieron que separarlos: Rai Cerda y Luis Mateucci casi llegan a los golpes en Volverías con tu ex? 2

23 sept. 2026 - 08:18 hrs.

Una nueva noche en Volverías con tu ex? 2 dejó uno de los enfrentamientos más físicos e intensos de la temporada, con Raimundo Cerda y Luis Mateucci llegando a un punto límite que obligó a todos sus compañeros a intervenir para separarlos.

Todo comenzó durante una actividad sin filtro donde los participantes debieron expresar lo que piensan de los demás sin rodeos. Luis Mateucci aprovechó el espacio para descargar todo lo que llevaba acumulado contra Raimundo, y sus palabras no tuvieron ningún tipo de suavidad.

Ataques cruzados

"Está más que claro, se piensa que es el machito de la casa, se piensa que es el Ken, yo creo que más que a Volverías con tu ex? 2 debería haber ido al Miss Universo", lanzó el argentino, arrancando reacciones inmediatas entre los presentes. Pero no se quedó ahí y siguió sumando calificativos.

"Todo arranca con egocéntrico pero yo le pondría tongo, falso, mentiroso, cara de nada. Y le voy a agregar monigote porque lo mandonean", remató Mateucci, en una frase que sintetizó de forma explosiva todo lo que piensa de su compañero dentro del encierro.

Compañeros debieron intervenir

Rai respondió y lo trató de fome y payaso, pero cuando Luis se fue a sentar la discusión no terminó ahí. Siguieron lanzándose comentarios desde sus lugares, generando una tensión que fue creciendo hasta que estalló por completo.

Yasmín Valdés, que estaba entre medio de ambos, llegó a su límite y explotó. Gritó muy alterada a Luis que ya bastaba con sus aleteos y aplausos para provocar a Rai, en un momento que mostró que la situación estaba afectando a todos los que estaban cerca del conflicto.

El grito de Yasmín no frenó nada, sino que terminó de encender la mecha. Rai y Mateucci se fueron a los hechos y sus compañeros tuvieron que intervenir físicamente para separarlos, en una de las escenas más tensas que ha vivido el encierro durante toda la temporada.

Raimundo insistió en acercarse a Mateucci incluso después de que los separaran, dejando en claro que la rabia que sentía no era algo que pudiera controlarse fácilmente en ese momento. La situación se salió completamente de las manos.

Quien más sufrió el episodio fue Faloon Larraguibel. La rubia de Melipilla terminó llorando y temblando al no poder contener a Rai de su furia, mostrando el impacto emocional que tuvo en ella ver a su pareja en ese estado sin poder hacer nada para calmarlo.

La escena entre Rai y Mateucci en Volverías con tu ex? 2 dejó en evidencia que la convivencia entre ambos llegó a un punto de no retorno, y que cualquier chispa en los próximos capítulos puede volver a encender un fuego que esta noche quedó difícil de apagar.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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