Américo rompe el silencio por denuncia de Yamila Reyna y aclara su situación judicial

23 sept. 2026 - 02:10 hrs.

Siete meses después de que comenzara el conflicto judicial con su expareja Yamila Reyna, Américo decidió referirse públicamente al caso y entregó detalles sobre la acción judicial que ambos mantienen en tribunales.

El cantante abordó el tema durante una conversación con el programa “Contigo en el taco”, de Radio Amor, emitido por Tevex. Allí explicó por qué hasta ahora había evitado pronunciarse sobre la situación.

“Han pasado siete meses y nunca he me referido al tema, porque la verdad está dentro de un espacio muy serio, muy profundo, en el cual debo ser muy responsable”, sostuvo.

Aunque remarcó que los medios no son el espacio donde corresponde discutir el conflicto, el artista igualmente decidió entregar una precisión respecto de la causa.

“Los medios no son el lugar donde discutirlo, no tengo la obligación de hacerlo”, afirmó antes de referirse a lo que calificó como “un dato muy importante”.

La aclaración de Américo sobre la causa

Uno de los puntos que quiso precisar el cantante fue la existencia de una supuesta “contrademanda” en su contra, luego de que él también emprendiera acciones judiciales contra Yamila Reyna por violencia intrafamiliar.

“En estas situaciones, en estos casos, donde se conoce un hecho de violencia intrafamiliar, legalmente no existe la contrademanda. Ahí se debe educar a la gente, pues yo no he contrademandado”, aseguró.

En términos jurídicos, la figura a la que se hace referencia es la demanda reconvencional, que corresponde a una acción presentada por el demandado dentro de un mismo juicio. Esta no constituye una nueva demanda independiente de la acción judicial principal.

Américo también cuestionó las críticas que recibió públicamente a raíz de cómo se ha desarrollado el conflicto y aseguró que la cronología de los hechos respalda su posición.

“La cronología de todo esto, al mismo tiempo, está a mi favor. Por ahí dijeron 'ay, qué patético,ay, qué cobarde', pero no existe una contrademanda y en ese aspecto estoy muy tranquilo”, aclaró.