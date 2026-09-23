Investigan secuestro en Independencia: Dueña de botillería fue abordada cuando cerraba su local y luego abandonada en Colina

23 sept. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) indaga en el secuestro de una mujer de 36 años cuando terminaba su jornada laboral, la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia.

La víctima, dueña de una botillería, estaba cerrando el local cuando fue abordada por desconocidos que la obligaron a ingresar a un vehículo. Posteriormente, fue encontrada en Colina.

"Todo fue muy rápido"

Según el relato que entregó a Meganoticias una trabajadora del local, el hecho ocurrió pasadas las 00:00 horas, en un recinto ubicado en calle Enredaderas.

"Todo fue muy rápido, porque nosotras ya estábamos cerrando el negocio. De ahí, llegaron unos sujetos y se llevaron a mi jefa", indicó la mujer.

De acuerdo a Carabineros, la víctima, de nacionalidad peruana y con situación migratoria al día, fue abordada por cuatro personas a rostro cubierto y con armas de fuego.

La dueña de la botillería fue tomada por la fuerza e ingresada a un vehículo, del que por ahora no hay más información.

La otra trabajadora llamó de inmediato a Carabineros, y se inició un procedimiento para dar con el paradero de la mujer y sus secuestradores.

Víctima fue encontrada en Colina

Durante la madrugada, la víctima apareció en la comuna de Colina y fue atendida en el SAR del lugar para verificar su estado de salud.

El hecho fue informado a la Fiscalía ECOH, la que dispuso que la investigación quedara a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros de la PDI.

La trabajadora descartó que hubieran existido amenazas previas: "Lo veo muy sospechoso y complicado, porque nunca la he escuchado tener problemas o algo así. Nunca le han entrado a robar ni nada".