Aeródromo en Atacama que fue desabilitado en los 90 volverá a funcionar tras inversión de minera

23 sept. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

La minera sudafricana Gold Fields proyecta reactivar un antiguo aeródromo ubicado en la región de Atacama, en una zona cercana a los salares de Pedernales y Maricunga. Para concretar la iniciativa, la compañía contempla una inversión de US$18 millones.

Se trata del exaeródromo La Ola, ubicado a 3.600 metros sobre el nivel del mar, en un sector donde existen proyectos mineros de extracción de oro en distintas etapas de desarrollo. Durante la década de 1980 y comienzos de los años 90 fue utilizado por Anglo American, pero posteriormente cesó sus operaciones y sus instalaciones fueron desmanteladas.

Recientemente, Likan Air SpA, sociedad de Gold Fields Pedernales Limitada, ingresó una iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que busca recuperar el aeródromo. Desde la minera indicaron que "la reactivación de esta capacidad aeronáutica representa una señal positiva de inversión y modernización de infraestructura estratégica en el norte de Chile".

¿Para qué se utilizará el nuevo aeródromo?

La infraestructura, que contempla la construcción de una nueva pista de 2.930 metros, estará orientada a facilitar el transporte aéreo para responder a necesidades logísticas de la zona, como el traslado de trabajadores, suministros y la atención de eventuales emergencias.

En un área que la compañía describe como una "zona de alta relevancia para el desarrollo productivo de Atacama", el proyecto busca fortalecer la conectividad de sectores remotos, generar mejores condiciones para nuevas inversiones y contribuir al crecimiento económico de la región.

El exaeródromo La Ola se encuentra cerca de Salares Norte, mina de oro de Gold Fields que fue la primera nueva faena greenfield en entrar en funcionamiento en Chile en una década y con la que esperan elevar en un 25% la producción nacional de oro.

Respecto al aeródromo que será reactivado, la minera afirma que no afectaría los humedales de Pedernales y que, por lo tanto, no requeriría ingresar como proyecto a evaluación ambiental.