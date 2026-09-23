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Municipalidad de Angol llama a evacuación preventiva ante intensas precipitaciones por río atmosférico grado 4

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Angol, en la Región de La Araucanía, realizó un llamado a la comunidad a evacuar preventivamente y de manera voluntaria distintos sectores de la comuna, ante el sistema frontal que afecta a la zona.

La medida fue difundida durante este miércoles y se adopta considerando el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes, además de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas (río atmosférico grado 4).

De acuerdo con la información entregada por el municipio, el llamado busca resguardar a los vecinos ante eventuales situaciones de emergencia asociadas a las lluvias y al aumento de los riesgos.

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¿Qué sectores de Angol están llamados a evacuar?

La Municipalidad de Angol indicó que la evacuación preventiva contempla los siguientes sectores:

  • Calles Nazareth
  • Magallanes
  • Miguel Serra
  • Jorge Alessandri
  • Colo-Colo
  • Dieciocho
  • Valparaíso
  • Chorrillos
  • Villa Girasoles
  • Villa Arboleda
  • Villa España
  • Las Rocas
  • El Parque
  • Trarulemu

El llamado corresponde a una evacuación voluntaria y preventiva, por lo que las autoridades solicitaron a los habitantes de estas zonas adoptar las medidas de resguardo correspondientes.

Pronóstico mantiene preocupación por precipitaciones

Según la información difundida por Senapred, el sistema meteorológico que afecta a la zona sur del país está asociado a un río atmosférico y contempla precipitaciones y viento durante los días 23 y 24 de septiembre.

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En el caso de Angol, el pronóstico oficial de la Dirección Meteorológica de Chile mantiene condiciones de precipitaciones para las próximas jornadas.

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