Municipalidad de Angol llama a evacuación preventiva ante intensas precipitaciones por río atmosférico grado 4
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
La Municipalidad de Angol, en la Región de La Araucanía, realizó un llamado a la comunidad a evacuar preventivamente y de manera voluntaria distintos sectores de la comuna, ante el sistema frontal que afecta a la zona.
La medida fue difundida durante este miércoles y se adopta considerando el pronóstico de precipitaciones moderadas a fuertes, además de las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas (río atmosférico grado 4).
De acuerdo con la información entregada por el municipio, el llamado busca resguardar a los vecinos ante eventuales situaciones de emergencia asociadas a las lluvias y al aumento de los riesgos.Ir a la siguiente nota
¿Qué sectores de Angol están llamados a evacuar?
La Municipalidad de Angol indicó que la evacuación preventiva contempla los siguientes sectores:
- Calles Nazareth
- Magallanes
- Miguel Serra
- Jorge Alessandri
- Colo-Colo
- Dieciocho
- Valparaíso
- Chorrillos
- Villa Girasoles
- Villa Arboleda
- Villa España
- Las Rocas
- El Parque
- Trarulemu
El llamado corresponde a una evacuación voluntaria y preventiva, por lo que las autoridades solicitaron a los habitantes de estas zonas adoptar las medidas de resguardo correspondientes.
Pronóstico mantiene preocupación por precipitaciones
Según la información difundida por Senapred, el sistema meteorológico que afecta a la zona sur del país está asociado a un río atmosférico y contempla precipitaciones y viento durante los días 23 y 24 de septiembre.
En el caso de Angol, el pronóstico oficial de la Dirección Meteorológica de Chile mantiene condiciones de precipitaciones para las próximas jornadas.
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