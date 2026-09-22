Sistema frontal en la zona sur: Casa en riesgo por remoción de masas

22 sept. 2026 - 20:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo sistema frontal mantiene en alerta a distintas zonas del sur del país, con un río atmosférico que ya comenzó a aportar precipitaciones y que tendrá su mayor intensidad durante este miércoles. De acuerdo con el meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, se esperan montos que podrían superar los 200 milímetros de lluvia, aumentando el riesgo de desbordes de ríos, inundaciones y remociones en masa.

Una de las zonas que mantiene especial preocupación es Valdivia y sus alrededores, donde ya se han registrado precipitaciones. En la ciudad, hasta ahora han caído cerca de 20 milímetros, mientras que las lluvias se extenderán durante el miércoles y jueves.

En este escenario, una familia de Niebla vuelve a mirar con preocupación el pronóstico, debido a que su vivienda se encuentra en una zona afectada por una remoción de masa y permanece en riesgo ante las nuevas precipitaciones.

La casa que fue desplazada seis metros y vuelve a enfrentar el riesgo

La vivienda se convirtió en foco de atención luego de que una remoción de masa provocara su desplazamiento de aproximadamente seis metros. La estructura fue arrastrada por el terreno, obligando a la familia a abandonar el inmueble y trasladarse a una vivienda de emergencia facilitada para ellos.

Sin embargo, las nuevas lluvias generan preocupación por el comportamiento del terreno y por la seguridad del lugar donde se encuentra la antigua casa.

La vivienda principal quedó completamente desplazada, mientras que su dueña, Luisa, ha debido trasladarse constantemente producto de la emergencia y de las condiciones de seguridad del sector.

Preocupación ante las lluvias más intensas

El pronóstico meteorológico aumenta la inquietud de la familia, considerando que el episodio más intenso está previsto para este miércoles. Según explicó Alejandro Sepúlveda, el sistema podría dejar más de 200 milímetros de precipitaciones, con riesgo de nuevas remociones de masa en sectores vulnerables.

Las autoridades se encuentran monitoreando la situación en distintos puntos de la zona, especialmente ríos, pasos bajo nivel y sectores que podrían verse afectados por inundaciones o deslizamientos.

Mientras tanto, vecinos de Valdivia y sus alrededores han comenzado a tomar medidas preventivas, como la limpieza de accesos y entradas de sus viviendas, ante la posibilidad de que las precipitaciones se intensifiquen durante las próximas horas.

La situación de la familia de Niebla vuelve así a quedar bajo atención, especialmente por el riesgo que representan las lluvias para un terreno que ya sufrió un desplazamiento y que podría enfrentar nuevas complicaciones durante este episodio meteorológico.