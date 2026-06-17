Fantasilandia: Conoce los precios y horarios de sus últimas vacaciones de invierno en Parque O'Higgins

17 jun. 2026 - 20:00 hrs.

Quedan pocos días para que comiencen las esperadas vacaciones de invierno, y no cabe duda de que Fantasilandia es uno de los panoramas ideales para salir de casa y disfrutar en familia.

El parque de atracciones está pronto a dejar el histórico Parque O'Higgins de Santiago y se espera que el próximo año estrene su nuevo recinto en la comuna de San Bernardo.

La empresa anunció que estas vacaciones de invierno serán las últimas en el actual sector capitalino, ya que, finalizado el próximo verano, se cerrarán las puertas por varios meses para iniciar el traslado definitivo.

¿Cuáles son los horarios de Fantasilandia en vacaciones de invierno?

El parque estará abierto durante todas las vacaciones de invierno, es decir, desde el lunes 22 de junio hasta el domingo 5 de julio.

El horario se mantendrá todos los días y se extenderá desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas.

¿Cuáles son los precios de las entradas?

El precio de las entradas generales varía según estatura y edad. También cambian dependiendo de si el pago es en boletería o a través del sitio web.

Desde 1,4 metros: $22.990

$22.990 Hasta 1,4 metros: $10.990

$10.990 60 años o más: $10.990

Estos precios son válidos sólo para venta en sitio web. El precio en boleterías del parque aumenta en $2.000 para entradas "desde 1,4 metros".

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