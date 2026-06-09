El aporte que realizará Fantasilandia a San Bernardo en medio de su instalación

09 jun. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

El megaproyecto del nuevo Fantasilandia en San Bernardo dio un importante paso estratégico, pero esta vez en beneficio directo de la comunidad vecina de Lo Herrera. Con un apretón de manos y una carta compromiso, el alcalde de la comuna, Christopher White, y el director de desarrollo de la empresa, Andrés Moreno, sellaron una alianza público-privada.

El objetivo es sumar el financiamiento del parque de entretenciones a la iniciativa municipal para dotar de alcantarillado a esta localidad rural, un anhelo sanitario que los vecinos han esperado por más de cuatro décadas.

¿En qué consiste el aporte de Fantasilandia?

Para viabilizar esta ayuda, la firma de entretenciones ajustó las especificaciones técnicas que tenía contempladas originalmente para su propio recinto. En concreto, la empresa reemplazará el colector de aguas servidas inicialmente considerado de 280 milímetros por uno mucho más amplio de 450 milímetros.

Al respecto, Andrés Moreno, Director de Proyectos de Fantasilandia, señaló que "como empresa, hemos asumido el compromiso de financiar parte de las obras, sumándonos al trabajo conjunto con el municipio, el Gobierno Regional y los propios vecinos para avanzar en una necesidad que este sector espera desde hace décadas".

Esta modificación técnica permitirá incorporar la demanda de descargas de toda la comunidad residencial de Lo Herrera, permitiendo un desarrollo por etapas que acelerará la ejecución de las primeras obras en beneficio de las familias del sector.

¿Cómo se financiará el proyecto global?

La construcción de la red completa contempla una inversión total estimada que alcanza los 19.000 millones de pesos chilenos, la cual considera una planta elevadora, nuevas redes de alcantarillado, reposición de pavimentos y conexiones domiciliarias.

El aporte técnico de Fantasilandia permitirá reducir los costos globales en cerca de 1.000 millones de pesos. Para cubrir el resto del monto, el Gobierno Regional Metropolitano ya comprometió cerca de 5.000 millones de pesos, mientras que el municipio lidera gestiones con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, para asegurar los recursos restantes de otros sectores.

Por su parte, el alcalde Christopher White celebró esta colaboración y destacó que "estamos trabajando incansablemente, Fantasilandia asumió un compromiso concreto al igual que el Gobierno Regional y he tenido varias conversaciones con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y también tiene disposición a comprometerse. Hay voluntades de distintos sectores y ese es el espíritu que debe imperar; esto lo debemos sacar adelante entre todos, ya que hay una comunidad que no puede seguir esperando".

La autoridad comunal enfatizó que este hito es una señal clara de que el alcantarillado de la localidad no es una promesa, sino un proyecto que avanza de gran manera.

Actualmente, la Municipalidad de San Bernardo se encuentra tramitando la Recomendación Satisfactoria (RS) ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este permiso técnico representa el último gran paso administrativo para destrabar los fondos fiscales e iniciar las faenas del alcantarillado de forma paralela a las obras del nuevo parque de atracciones.

¿Cuál es el estado actual del traslado?

Mientras Fantasilandia amarra estos acuerdos vecinales en la zona sur de la capital, el parque de diversiones sigue operando de forma normal en su clásico terreno del Parque O'Higgins.

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