Bolsonaro pide suspender su condena de 27 años por intento de golpe en Brasil

24 sept. 2026 - 18:13 hrs.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro solicitó este jueves al juez del Tribunal Supremo Nunes Marques, a través de su defensa, que suspenda la ejecución de su condena de 27 años de cárcel por liderar el intento de golpe de Estado en 2022, que actualmente cumple bajo arresto domiciliario desde marzo de este año.

Los abogados del expresidente sostienen que Bolsonaro debería haber sido juzgado por el pleno del Tribunal Supremo, formado actualmente por once magistrados, en lugar de por la Sala Primera, conformada por tan solo cinco jueces, un argumento que ya fue planteado durante el juicio sin éxito alguno.

¿Qué dice la defensa de Jair Bolsonaro?

La defensa desglosa que los crímenes que se le atribuyen a Bolsonaro se cometieron durante su mandato como presidente, lo que justificaría que debiera ser juzgado en exclusiva por el pleno del Supremo.

"Continuar con la ejecución de la sentencia mientras el proceso de revisión penal está en curso podría causar un daño irreparable", señaló el equipo legal del expresidente brasileño que considera "inadmisible, ilegal e inconstitucional" que no fuera juzgado por el pleno del Tribunal Supremo.

"La libertad que ha sido injustamente suprimida no puede ser restaurada. Incluso si la revisión penal se considera admisible, el tiempo ya cumplido en prisión debido a una sentencia errónea no puede ser restituido por completo", ha lamentado la defensa en su solicitud ante el juez, según informó la Agencia Brasil.

La solicitud de la defensa se ha presentado en el marco del proceso de revisión penal del caso, abierto en mayo y asignado al magistrado Nunes Marques, miembro de la Sala Segunda del Supremo y nominado por el propio Bolsonaro en el año 2020 para ocupar un asiento en el Alto Tribunal.