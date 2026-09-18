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Así es el nuevo tren chino en Sudamérica que busca acercar la región al gigante asiático

¿Qué pasó?

Chile y Argentina han soñado una y otra vez con la propuesta de un túnel ferroviario de baja altura que conecte el corredor bioceánico Aconcagua sin interrupciones durante los 365 días del año; sin embargo, China ya se adelantó y se encuentra estudiando su propio tren en Sudamérica.

Lamentablemente, esta nueva vía ferroviaria no se encontrará en Chile, sino que busca conectar Brasil y Perú con el gigante asiático.

Así sería el nuevo tren chino en Sudamérica

De acuerdo al Diario Uno, el proyecto comenzó a tomar forma el año pasado, cuando "Brasil y China firmaron un memorando de entendimiento para efectuar estudios destinados a evaluar la viabilidad de un sistema ferroviario integrado entre ambos países".

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El objetivo de este memorando es analizar una conexión entre distintas vías ferroviarias brasileñas con Perú y así abrir una nueva salida por el océano Pacífico para las exportaciones del gigante sudamericano a Asia.

Una de las alternativas que se estudió iniciaría en el estado de Mato Grosso, uno de los principales productores de grano del país, para continuar por Rondônia y Acre antes de llegar al territorio peruano.

Otra propuesta más ambiciosa partiría desde el puerto de Ilhéus, en el estado de Bahía, atravesaría el interior de Brasil y Perú y llegaría hasta el megapuerto de Chancay.

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Este puerto de destino en Perú no es una casualidad, ya que también fue financiado en gran parte con capitales chinos y busca posicionarse como el principal punto de conexión del comercio marítimo entre Sudamérica y Asia.

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