Así es el nuevo tren chino en Sudamérica que busca acercar la región al gigante asiático
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Chile y Argentina han soñado una y otra vez con la propuesta de un túnel ferroviario de baja altura que conecte el corredor bioceánico Aconcagua sin interrupciones durante los 365 días del año; sin embargo, China ya se adelantó y se encuentra estudiando su propio tren en Sudamérica.
Lamentablemente, esta nueva vía ferroviaria no se encontrará en Chile, sino que busca conectar Brasil y Perú con el gigante asiático.
Así sería el nuevo tren chino en Sudamérica
De acuerdo al Diario Uno, el proyecto comenzó a tomar forma el año pasado, cuando "Brasil y China firmaron un memorando de entendimiento para efectuar estudios destinados a evaluar la viabilidad de un sistema ferroviario integrado entre ambos países".Ir a la siguiente nota
El objetivo de este memorando es analizar una conexión entre distintas vías ferroviarias brasileñas con Perú y así abrir una nueva salida por el océano Pacífico para las exportaciones del gigante sudamericano a Asia.
Una de las alternativas que se estudió iniciaría en el estado de Mato Grosso, uno de los principales productores de grano del país, para continuar por Rondônia y Acre antes de llegar al territorio peruano.
Otra propuesta más ambiciosa partiría desde el puerto de Ilhéus, en el estado de Bahía, atravesaría el interior de Brasil y Perú y llegaría hasta el megapuerto de Chancay.
Este puerto de destino en Perú no es una casualidad, ya que también fue financiado en gran parte con capitales chinos y busca posicionarse como el principal punto de conexión del comercio marítimo entre Sudamérica y Asia.
Notas relacionadas
- Cencosud construirá centro comercial en el litoral central: Tendrá supermercado, restaurantes y más de 500 estacionamientos
- Empresa Ariztía construirá nueva planta en la zona central con una inversión de 100 millones de dólares
- Cencosud prepara nuevo centro comercial en la zona central: Tendrá supermercado, restaurantes y más de 500 estacionamientos