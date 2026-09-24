Novia fue infiel en su matrimonio, exigió al novio $43 millones y provocó batalla campal en pleno banquete

24 sept. 2026 - 11:38 hrs.

¿Qué pasó?

La boda apenas había terminado y el matrimonio ya enfrentaba su primera gran crisis. Una celebración en Gomesende, Orense, España, terminó con las familias del novio y la novia enfrentadas, daños en la vajilla, la llegada de la Guardia Civil y, según lo informado, una posible separación pocas horas después del enlace.

La discusión por 40 mil euros

El banquete se realizaba en A Casa da Tulla, un alojamiento rural ubicado en un edificio histórico del municipio. Según medios locales, el conflicto comenzó cuando la recién casada, de origen colombiano, le pidió a su marido 40.000 euros (más de $43 millones de pesos) que corresponderían a un supuesto acuerdo previo a la boda.

Según esa versión, el dinero debía obtenerse de los regalos entregados por los invitados. El novio rechazó la solicitud y la discusión terminó involucrando a integrantes de ambas familias.

La situación fue subiendo de tono hasta derivar en insultos, forcejeos y agresiones. En medio del enfrentamiento, además, fueron dañados platos, copas y otros elementos del menaje utilizado durante el banquete.

Los responsables de la celebración llamaron a la Guardia Civil, cuyos agentes llegaron al lugar y lograron poner fin a la pelea. La intervención terminó sin denuncias y los involucrados se comprometieron a responder por los desperfectos.

La supuesta infidelidad durante la celebración

Pero el conflicto familiar no fue el único episodio que marcó la jornada. Durante el banquete, la novia habría mantenido relaciones en los baños con un joven que participaba en la organización de la celebración.

Después de ese episodio, habría comentado a personas de su entorno que quería recurrir a un abogado para poner fin al matrimonio.

Así, la celebración, que debía marcar el inicio de una nueva etapa, terminó pocas horas después con un conflicto económico entre las familias y la posibilidad de un divorcio ya sobre la mesa.