El cara a cara entre Parisi y el Servel: PDG acude al organismo en un último intento por evitar su disolución

24 sept. 2026 - 11:41 hrs.

Fue la primera actividad que agendó tras aterrizar en el país. El excandidato presidencial y actual secretario general del PDG, Franco Parisi, acudió al Servel este miércoles para una cita clave con el organismo.

Llegó acompañado por la presidenta del partido, Denisse Catalán, y los abogados Mauricio Pavez y Claudio Uribe. El objetivo de la reunión era abordar los problemas administrativos que ha tenido la colectividad con sus rendiciones.

Y es que el PDG aún no ha logrado que el Servel apruebe sus balances de gastos anuales de 2023, lo que ha mantenido a la tienda prácticamente sin fondos. De sumar tres rechazos consecutivos en sus balances anuales, es decir, 2023, 2024 y el de 2025, actualmente en proceso de revisión, incurrirá en la causal legal de disolución ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

Para evitar ese escenario, la directiva del partido hizo un último intento ante el Servel. En la cita, en la que también participaron los jefes de Fiscalización y Registro de Partidos, se abordaron los problemas que arrastra el partido al menos desde 2023.

Según comentan quienes asistieron, la directiva del PDG consultó por las principales observaciones formuladas por el organismo electoral. En ese listado aparecen objeciones por arriendos de sedes no acreditados, cheques y giros sin respaldo, además de observaciones en las rendiciones de gastos del exadministrador de fondos del partido, Miguel Azar.

La directiva se habría comprometido a solucionar aquellas rendiciones con problemas de “forma”, las cuales no serían mayores. No ocurrió lo mismo con las observaciones que apuntan a las rendiciones de Azar. El Servel advirtió que Azar prestó servicios como persona natural y, de forma paralela, a través de sus sociedades, un esquema no permitido por la ley. Por ello, el Servel exigió la restitución de más de $50 millones.

La mesa encabezada por Parisi y Catalán se comprometió a restituir dicho monto para resolver uno de los principales nudos que mantiene rechazado el balance de 2023. Incluso, el partido habría fijado un plazo de 20 días para saldar dicha deuda.

Fuentes del PDG comentan que, si bien pagarán los $50 millones adeudados, no descartan iniciar acciones legales en contra de Azar, pues afirman que la responsabilidad recae exclusivamente en él.

Aunque en el PDG confían en que tras la reunión se aleje la amenaza de disolución, aún no está claro que dicho escenario se evite. De hecho, en paralelo sigue en curso la arista penal que se abrió luego de que el Servel denunciara ante el Ministerio Público eventuales delitos originados, justamente, en las rendiciones del PDG de los últimos tres años.