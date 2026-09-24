Happyland busca trabajadores en distintas regiones: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

24 sept. 2026 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La cadena de centros de entretención Happyland mantiene convocatorias laborales vigentes para sumar personal en sus distintas sucursales a lo largo de Chile. Las ofertas disponibles están orientadas a vacantes presenciales bajo la modalidad part time y con contrato indefinido.

¿Cuáles son las ofertas disponibles?

Los puestos de trabajo abiertos por la compañía se concentran en atención al público y soporte operativo. En detalle, las oportunidades de empleo son las siguientes:

Anfitriones Part Time en Happyland Trébol Concepción : Oportunidad presencial con contrato indefinido en la región del Biobío.

: Oportunidad presencial con contrato indefinido en la región del Biobío. Asistente de Parque Happyland Concepción : Vacante presencial en jornada part time y contrato permanente.

: Vacante presencial en jornada part time y contrato permanente. Anfitriones Happyland Copiapó Part Time : Puesto presencial con contrato indefinido en la región de Atacama.

: Puesto presencial con contrato indefinido en la región de Atacama. Asistente de Parque Happyland Copiapó: Cargo operativo en modalidad part time y presencial.

Asistente de Parque Happyland Curicó: Oportunidad laboral presencial en la región del Maule con contrato permanente.

¿Cómo postular a las ofertas de trabajo?

El proceso de postulación se realiza de forma totalmente digital a través de Aira, el portal de reclutamiento habilitado por la empresa para gestionar sus búsquedas laborales. Para enviar los antecedentes, la persona interesada debe ingresar a la plataforma de selección de la compañía, seleccionar el aviso correspondiente a su ciudad y presionar el botón de postulación. (Postula aquí)

Después, el candidato debe revisar su correo electrónico para acceder al enlace de Aira, donde deberá responder las preguntas iniciales y completar las evaluaciones requeridas para el cargo. En caso de que el perfil cumpla con las necesidades de la empresa, el equipo de selección se pondrá en contacto por la misma vía para avanzar hacia la etapa de entrevistas presenciales.

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