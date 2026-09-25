El desconocido coqueteo de Pancha Merino con Leo Rey: "Si no hubiese estado casada, lo hubiese probado"

25 sept. 2026 - 18:47 hrs.

Una inesperada confesión de Pancha Merino sorprendió luego de que la actriz revelara que tuvo un particular encuentro con Leo Rey hace más de 15 años, cuando ambos coincidieron como jurados en un evento.

La historia salió a la luz en medio de la renovada atención que ha generado el cantante tras su presentación en La Gran Fonda del Parque O’Higgins, además de la conversación en torno a sus dichos sobre Alexítico, integrante de La Noche, y la campaña de sus seguidores para que sea considerado en la próxima edición del Festival de Viña del Mar.

Pancha Merino recuerda coqueteo con Leo Rey

La actriz contó que, pese al paso de los años, recuerda haber experimentado una atracción inesperada durante aquel encuentro.

“Yo coqueteé con el Leo Rey una vez”, reveló Merino en "Plan Perfecto". “Estábamos de jurado en no sé qué evento”, relató.

En ese momento, Merino estaba casada y reconoció que aquella interacción le generó una sensación que no esperaba.

“Como que tuve una pequeña química, pero hace años. Yo estaba casada y me pasaron cosas”, admitió.

“Si no hubiese estado casada, lo hubiese probado”

La conversación continuó con una pregunta sobre qué habría hecho Merino si en aquella época hubiese estado soltera.

La actriz no dudó en responder: “Si no hubiese estado casada, lo hubiese probado”.

“Sentí como que... ¿has cachado cuando hablas con alguien que nunca te ha gustado pero algo te pasa?”, comentó.

El momento tomó un tono más distendido cuando en el panel Eduardo de la Iglesia bromeó sobre el gusto de la actriz y comentó: “Leo Rey es del gusto de cuicas”.

“Es que a mí me gustan los flaites, aunque ustedes no lo crean”, respondió Merino.

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