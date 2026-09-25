Minecraft Experience: Moonlight Trail: El panorama al aire libre que llega a Santiago inspirado en popular videojuego

25 sept. 2026 - 19:21 hrs.

Minecraft tendrá una nueva forma de encontrarse con sus seguidores en Chile. Desde el 8 de octubre, ParqueMet recibirá por tiempo limitado Minecraft Experience: Moonlight Trail, una experiencia presencial y al aire libre inspirada en el popular videojuego.

La propuesta invita a familias, jugadores y público general a internarse durante cerca de una hora en un circuito nocturno de un kilómetro. El recorrido estará ambientado en diferentes escenarios que buscan trasladar parte del universo del juego al mundo real.

La aventura contempla ocho biomas interactivos, entre ellos ruinas antiguas, bosques de cerezos, cuevas luminosas y cascadas. A medida que avanzan, los participantes deberán reunir recursos, crear objetos y enfrentarse a distintos mobs para cumplir una misión.

Todo comienza en El Campamento, donde se presenta la historia de un antiguo Beacon que los visitantes deberán restaurar. El desafío continúa por los distintos escenarios hasta llegar al enfrentamiento final y culmina en La Aldea, espacio destinado a celebrar el resultado de la aventura.

Entradas

La experiencia corresponde al segundo estreno de este formato en Latinoamérica y quienes completen el circuito recibirán una capa digital exclusiva para Minecraft: Bedrock Edition. La lista de espera está disponible desde el 28 de agosto, mientras la preventa para afiliados de Caja Los Andes comienza el 2 de septiembre.

Las primeras 20.000 entradas para afiliados tendrán un 20% de descuento. Quienes estén inscritos en la lista de espera podrán comprar anticipadamente el 3 de septiembre entre las 9:00 y las 12:00 horas, antes de la venta general que comenzará ese mismo día a las 12:00 en Ticketmaster.

Los tickets tendrán precios desde $23.000 por persona. Con esta llegada a Santiago, Moonlight Trail se suma a las experiencias presenciales que buscan llevar los mundos de los videojuegos fuera de las pantallas, en un formato pensado para recorrer, participar y completar desafíos en grupo.

Todo sobre Panoramas