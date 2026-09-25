Detienen a hombre acusado de incendiar vehículo en Lo Espejo: Cámaras fueron clave

25 sept. 2026 - 19:50 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros detuvo durante la tarde de este viernes a un hombre de 48 años, de nacionalidad peruana, sindicado como presunto autor de un incendio ocurrido durante la madrugada del pasado 31 de agosto en la comuna de Lo Espejo.

El procedimiento estuvo a cargo de funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 11ª Comisaría Lo Espejo, quienes llegaron hasta el lugar de trabajo del sujeto, ubicado en la comuna de Santiago, para concretar su detención.

El hombre, quien mantiene antecedentes policiales, fue detenido en cumplimiento de una orden verbal decretada por el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación desarrollada por el Ministerio Público.

Incendio ocurrió durante la madrugada en Lo Espejo

El hecho investigado ocurrió a las 00:24 horas del 31 de agosto de 2026, en calle Júpiter, comuna de Lo Espejo.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, un individuo habría ingresado hasta el antejardín de un inmueble, donde posteriormente incendió un vehículo Chevrolet Sail, perteneciente a la víctima. Producto de la acción, el automóvil resultó con pérdida total.

Cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso

Tras ocurrido el incendio, funcionarios de la SIP realizaron diversas diligencias investigativas para establecer la identidad del responsable. Entre ellas se efectuó el análisis de registros de cámaras de seguridad y se tomó declaración a la víctima.

Según los antecedentes policiales, la persona afectada reconoció al detenido en las imágenes por su rostro y vestimenta. Estos elementos fueron incorporados a la investigación y posteriormente puestos en conocimiento del Ministerio Público.

Con estos antecedentes y los demás medios de prueba reunidos durante las diligencias, Carabineros concretó la detención del hombre durante esta jornada.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de la orden emanada desde el 10° Juzgado de Garantía de Santiago, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias del incendio y determinar las responsabilidades correspondientes.