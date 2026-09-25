Marca automotriz abre novedosa tienda en Santiago: ¿Dónde está ubicada?

25 sept. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de acercar la venta de vehículos a lugares de alta concurrencia peatonal y fuera de los tradicionales sectores automotrices, Renault concretó la apertura de su nueva tienda de concepto urbano en la Región Metropolitana.

Se trata del formato "RNLT", un showroom de 247 metros cuadrados que combina la exhibición de automóviles con la venta de accesorios oficiales, imitando un concepto que la firma francesa ya ha implementado en grandes ciudades como París, Madrid y Rotterdam.

A diferencia de los tradicionales concesionarios, este punto de atención busca ofrecer un espacio inmersivo donde los visitantes pueden conocer modelos de la marca, accesorios y alternativas de compra en medio de sus recorridos habituales.

¿Dónde está ubicada la nueva tienda de Renault?

La tienda se encuentra en el icónico Mall Cenco Costanera, ubicado en la comuna de Providencia, en la Avenida Andrés Bello 2425.

Específicamente, el local está en el Nivel 1 del centro comercial, una de las zonas de mayor circulación de visitantes dentro del recinto.

¿Qué se puede encontrar en el lugar y cuál es su horario?

En sus instalaciones, los visitantes pueden acceder a:

Exhibición de vehículos : Muestra presencial de modelos de la marca, incluyendo las versiones de la línea esprit Alpine, que cuenta con acabados más deportivos y premium.

: Muestra presencial de modelos de la marca, incluyendo las versiones de la línea esprit Alpine, que cuenta con acabados más deportivos y premium. Tienda de merchandising : Venta de productos oficiales de la colección The Originals RNLT, que van desde indumentaria y accesorios hasta vehículos a escala.

: Venta de productos oficiales de la colección The Originals RNLT, que van desde indumentaria y accesorios hasta vehículos a escala. Atención y asesoría: Información comercial y asistencia para la compra de autos, conectada con la red general de concesionarios de la marca en Chile.

El showroom ya se encuentra abierto al público y funciona en el horario continuo habitual del centro comercial, de lunes a domingo entre las 10:00 y las 20:30 horas.

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