ANFP confirma reanudación del Everton vs. U. de Chile: Se jugará sin público y habrá partido de vuelta el mismo día

25 sept. 2026 - 18:09 hrs.

La Federación de Fútbol de Chile (FFCh) confirmó la programación para completar el partido entre Everton y Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Chile Coca Cola Zero Azúcar 2026, que fue suspendido durante el segundo tiempo en el Estadio Sausalito.

A través de un comunicado, el organismo informó que su directorio decidió, de acuerdo con las bases del campeonato, reanudar el encuentro este domingo 27 de septiembre a las 14:45 horas en el Estadio Nacional.

La definición contempla además que el compromiso será retomado desde el minuto en que fue suspendido y sin público en las tribunas. Posteriormente, ambos equipos volverán a enfrentarse por el duelo de vuelta, también este domingo.

Everton y la U completarán los minutos restantes este domingo

Según informó la FFCh, "tras la suspensión en el minuto 82 por incidentes de seguridad" del encuentro disputado el jueves 24 de septiembre en el Estadio Sausalito, el directorio resolvió "reiniciar los minutos restantes del encuentro" este domingo.

El organismo detalló que "la reanudación de este partido se disputará desde el minuto que fue suspendido y será sin público en las tribunas". De esta manera, el compromiso de ida se completará en el Estadio Nacional a partir de las 14:45 horas.

El partido de vuelta se jugará el mismo domingo

La programación contempla una particular jornada para ambos equipos, ya que el partido de vuelta se disputará pocas horas después.

La FFCh informó que "el partido de vuelta entre Universidad de Chile y Everton, se disputará el mismo día domingo 27 de septiembre, a las 17.30 horas en el Estadio Nacional con público y con la localía de Universidad de Chile".

Para este segundo encuentro, la apertura de puertas está fijada para las 15:00 horas. El ingreso de los espectadores se realizará una vez terminada la fracción restante del partido de ida.

¿Qué pasará con las entradas?

Respecto de la venta de entradas, la Federación precisó que "queda limitada hasta las ya emitidas a la fecha conforme a las decisiones ya adoptadas por la autoridad".

Además, el ingreso de los asistentes al partido de vuelta será coordinado con la Delegación Presidencial, Carabineros y la seguridad del club local.

La restricción para quienes estuvieron en el sector de hinchas de la U

Uno de los puntos centrales del comunicado dice relación con los hinchas que estuvieron presentes en el Estadio Sausalito durante el encuentro suspendido.

El organismo fue enfático al señalar:"Es importante señalar que no podrán ingresar al partido de vuelta por los octavos de final las personas que asistieron al sector de adherentes de Universidad de Chile en el Estadio Sausalito, aunque ya hubieren comprado su entrada."

Así, el partido de vuelta se disputará con público, pero con esta restricción específica establecida por la Federación tras los incidentes que obligaron a suspender el encuentro en Viña del Mar.